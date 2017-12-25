«Спартак» заключил новое спонсорское соглашение

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко сообщил о том, что московский клуб заключил спонсорский контракт с торгово-промышленной группой компаний R.O.C.S. Эта российская структура занимается производством инновационной продукции по уходу за полостью рта. Соглашение подписано до 2018 года с опцией продления.

«Предстоящий год крайне важен для „Спартака“ и всего российского футбола в целом. Гордимся тем, что нашим партнером при этом будет отечественный производитель, один из признанных лидеров в своей области. Хотим сказать ему: „Добро пожаловать в красно-белую семью!“ Будет ли эмблема нового спонсора на форме „Спартака“? В тот рекламный пакет, что у нас предусмотрен, этого нет. Многие обратили внимание, что на экипировке футболистов и так много „брендов“ – она заполнена уже на сто процентов. С другой стороны, это наш первый опыт, поэтому в будущем сотрудничество может быть продолжено на других условиях», - рассказал Атаманенко.

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