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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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«Спартак» заключил новое спонсорское соглашение

сегодня, 17:02

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко сообщил о том, что московский клуб заключил спонсорский контракт с торгово-промышленной группой компаний R.O.C.S. Эта российская структура занимается производством инновационной продукции по уходу за полостью рта. Соглашение подписано до 2018 года с опцией продления.

«Предстоящий год крайне важен для „Спартака“ и всего российского футбола в целом. Гордимся тем, что нашим партнером при этом будет отечественный производитель, один из признанных лидеров в своей области. Хотим сказать ему: „Добро пожаловать в красно-белую семью!“ Будет ли эмблема нового спонсора на форме „Спартака“? В тот рекламный пакет, что у нас предусмотрен, этого нет. Многие обратили внимание, что на экипировке футболистов и так много „брендов“ – она заполнена уже на сто процентов. С другой стороны, это наш первый опыт, поэтому в будущем сотрудничество может быть продолжено на других условиях», - рассказал Атаманенко.

Бюджеты клубов РФПЛ 2017/18. На чьи деньги живёт российский футбол

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Все комментарии
quinn-se
quinn-se ответил FROLL 001
сегодня в 18:34
FROLL 001:
Глушакову не помешает полость рта почаще освежать! Гыгыгыгы!
Кто о чём, а питерские о "ротовой полости"... ))) У кокорина сначала спросите, какого это -палец отсасывать... )) Ему бы точно не помешало ротовую полость освежить.
Казанский
Казанский ответил Байкал Иркутск
сегодня в 18:20
Байкал Иркутск:
Ольга из Казани очень рада своему новому спонсору! https://www.youtube.com/watch?v=P-lcqdxPlPM
Олька из казани сейчас в Питере живет вместе с мужем Кристианом Нобоа.Ты к чему про рекламу завернул?От незнания или просто "шутка юмора" такая?((
Казанский
Казанский ответил Nikola45
сегодня в 18:06
Nikola45:
Вы извините мне говорить сейчас некогда! Сына тренировку нужно вести! Пока )
А сыну сколько лет,что сам дойти не может на секцию по боксу?
Nikola45
Nikola45 ответил Казанский
сегодня в 18:05
Казанский:
Я никого никогда не оскорбляю.Вежливость-мое второе имя))
А вот тут вы немного лукавите!
Nikola45
Nikola45 ответил Казанский
сегодня в 18:05
Казанский:
Мне лично пишут полсотни пегасов.Не к каждому в профиль заглянуть успеваю((
Вы извините мне говорить сейчас некогда! Сына тренировку нужно вести! Пока )
Казанский
Казанский ответил Nikola45
сегодня в 18:05
Nikola45:
Пустое! Причем вас то я не разу не оскорбил )) А вы пытались и не раз! )
Я никого никогда не оскорбляю.Вежливость-мое второе имя))
Nikola45
Nikola45 ответил Казанский
сегодня в 18:04
Казанский:
Мне лично пишут полсотни пегасов.Не к каждому в профиль заглянуть успеваю((
Спасибо! ) Опять оскорбление! ))
Казанский
Казанский ответил Nikola45
сегодня в 18:03
Nikola45:
Да я вам лично писал! Так что не о чем вы не думали!
Мне лично пишут полсотни пегасов.Не к каждому в профиль заглянуть успеваю((
Nikola45
Nikola45 ответил Казанский
сегодня в 18:03
Казанский:
Звучит как угроза.Я даже стал боятся немного))))))
Пустое! Причем вас то я не разу не оскорбил )) А вы пытались и не раз! )
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
сегодня в 18:02
Соглашение подписано до 2018 года с опцией продления.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1029186.shtml
----------------------------------------------------------------------------
Т.е. через неделю может всё закончиться?)))
Казанский
Казанский ответил Nikola45
сегодня в 18:02
Nikola45:
Вы лучше думайте когда пишите! А по поводу меня! Когда оскорбляют клуб за который я болею! Я в свои 58 могу и кулаки пустить в дело!
Звучит как угроза.Я даже стал боятся немного))))))
Nikola45
Nikola45 ответил Казанский
сегодня в 18:01
Казанский:
Да просто я раньше Ваш возраст почтенный не знал..думал,что мы одногодки и у нас еще дество в голове играет))Ан нет,некоторые в него со временем возвращаются,оказывается
Да я вам лично писал! Так что не о чем вы не думали!
Казанский
Казанский ответил Nikola45
сегодня в 18:01
Nikola45:
О! Николай вы делаете успех! Начали извинятся! После того что вы мне раньше писали! Да и сейчас тыкаете! Не ве потеряно с вами?
Да просто я раньше Ваш возраст почтенный не знал..думал,что мы одногодки и у нас еще дество в голове играет))Ан нет,некоторые в него со временем возвращаются,оказывается
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Nikola45
сегодня в 18:00
Nikola45:
Николай вы за своими сообщениями смотрите особенно о Зените!
Ольга из Казани очень рада своему новому спонсору!
Nikola45
Nikola45 ответил Казанский
сегодня в 18:00
Казанский:
Просто я думал,что в 58 лет люди себя по другому ведут...мудрее они что-ли потому что.Извините,что ошибался((
Вы лучше думайте когда пишите! А по поводу меня! Когда оскорбляют клуб за который я болею! Я в свои 58 могу и кулаки пустить в дело!
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 18:00
Еще спонсора найти по полосканию мозгов и спартак опять понесет.
Nikola45
Nikola45 ответил Казанский
сегодня в 17:58
Казанский:
Просто я думал,что в 58 лет люди себя по другому ведут...мудрее они что-ли потому что.Извините,что ошибался((
О! Николай вы делаете успех! Начали извинятся! После того что вы мне раньше писали! Да и сейчас тыкаете! Не ве потеряно с вами?
Казанский
Казанский ответил Nikola45
сегодня в 17:57
Nikola45:
Николай вы за своими сообщениями смотрите особенно о Зените!
Просто я думал,что в 58 лет люди себя по другому ведут...мудрее они что-ли потому что.Извините,что ошибался((
Nikola45
Nikola45 ответил Казанский
сегодня в 17:53
Казанский:
Тогда совсем печально((Я надеялся,что внучок с твоего акка пишет...
Николай вы за своими сообщениями смотрите особенно о Зените!
Казанский
Казанский ответил Nikola45
сегодня в 17:52
Nikola45:
Абсолютно ))
Тогда совсем печально((Я надеялся,что внучок с твоего акка пишет...
Nikola45
Nikola45 ответил Казанский
сегодня в 17:50
Казанский:
Дата рождения 29.03.1959 ---------------- Это верная информация из твоего профиля?
Абсолютно ))
Казанский
Казанский ответил Nikola45
сегодня в 17:50
Nikola45:
А Спонсор то с намеком )) Реклама звучит примерно так! Спартак мы поможем сделать ваш рот чистым ))
Дата рождения 29.03.1959
----------------
Это верная информация из твоего профиля?
Nikola45
Nikola45 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 17:48
Байкал Иркутск:
Лучше спонсора и придумать нельзя для Спартака! Наверное после Ливера сразу нашли! Оно и понятно!
После Ливерпуля нужен спонсор Туалетной Бумаги )) И Мыла ))
Nikola45
Nikola45
сегодня в 17:47
А Спонсор то с намеком ))
Реклама звучит примерно так!
Спартак мы поможем сделать ваш рот чистым ))
Nikola45
Nikola45
сегодня в 17:45
Рекомендовано всем Спартаковским фанатам! ))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:44
Теперь перед матчами со Спартаком спонсор будет выдавать соперникам по тюбику освежающей зубной пасты...))
Эх жаль раньше контракт с ROCS не заключили...цдка и зенит так и ушатали негигиенично...
Nikola45
Nikola45
сегодня в 17:44
    Kuprin
    Kuprin
    сегодня в 17:43
    Очень полезное для спартачей средство , теперь оно им часто понадобится
    311
    311
    сегодня в 17:40
      makkie
      makkie ответил RussianHorse
      сегодня в 17:35
      RussianHorse:
      «структура занимается производстводством по уходу за полостью рта.» ____ Ну да, полоскать рот это спартаковская тема.
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