Сборные Ирана, Египта и Дании могут базироваться в Уфе во время ЧМ-2018

Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Марат Магадеев рассказал о том, какие сборные может принять Уфа перед чемпионатом мира.

«Уфа действительно попала в перечень городов, которые могут принимать команду-участницу чемпионата мира. Это возможно благодаря тому, что город полностью соответствует требованиям ФИФА: часовой подлёт к городу, где будет игра (это Самара, Казань, Саранск, Екатеринбург – 16 команд могут у нас базироваться), не более часа езды от аэропорта до места проживания, после саммитов стран ШОС и БРИКС у нас в городе представлены гостиницы всех мировых брендов, хорошее состояние дорожной инфраструктуры. Даже по резервному маршруту дорога от места тренировки до гостиницы занимает 37 минут, а прямая – 20. База, которая сегодня фактически завершена, полностью удовлетворила те команды, которые приезжали.

Официально приезжали Египет, Иран и Дания. Представители Саудовской Аравии, вроде приезжали первыми, но не официально, поэтому данных у меня нет. Если не ошибаюсь, команды должны определиться с базами до середины января».

Ранее сообщалось, что команда Португалии расположится в подмосковном Кратово.