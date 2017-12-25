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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Сборные Ирана, Египта и Дании могут базироваться в Уфе во время ЧМ-2018

сегодня, 17:17

Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Марат Магадеев рассказал о том, какие сборные может принять Уфа перед чемпионатом мира.

«Уфа действительно попала в перечень городов, которые могут принимать команду-участницу чемпионата мира. Это возможно благодаря тому, что город полностью соответствует требованиям ФИФА: часовой подлёт к городу, где будет игра (это Самара, Казань, Саранск, Екатеринбург – 16 команд могут у нас базироваться), не более часа езды от аэропорта до места проживания, после саммитов стран ШОС и БРИКС у нас в городе представлены гостиницы всех мировых брендов, хорошее состояние дорожной инфраструктуры. Даже по резервному маршруту дорога от места тренировки до гостиницы занимает 37 минут, а прямая – 20. База, которая сегодня фактически завершена, полностью удовлетворила те команды, которые приезжали.

Официально приезжали Египет, Иран и Дания. Представители Саудовской Аравии, вроде приезжали первыми, но не официально, поэтому данных у меня нет. Если не ошибаюсь, команды должны определиться с базами до середины января».

Ранее сообщалось, что команда Португалии расположится в подмосковном Кратово.

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Все комментарии
mat73
mat73 ответил Знатог
сегодня в 18:27
Знатог:
Отличная идея! Особенно Египет ждём! Дорога из аэропорта в город проходит по мосту через реку Белая, а он разваливаться начал. Надеюсь, от одного конкурента избавимся!
Через Дему и Затон пустим))) раньше так и ездили в 80-ые
SSFormello
SSFormello
сегодня в 18:04
В 80-м через 9 месяцев появились дети олимпиады Теперь - дети чемпионата мира?)
старина
старина ответил Знатог
сегодня в 18:02
Знатог:
Отличная идея! Особенно Египет ждём! Дорога из аэропорта в город проходит по мосту через реку Белая, а он разваливаться начал. Надеюсь, от одного конкурента избавимся!
Станет Коричневая
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:32
Гостиницы всех мировых брендов))).
Знатог
Знатог
сегодня в 17:28
Отличная идея! Особенно Египет ждём! Дорога из аэропорта в город проходит по мосту через реку Белая, а он разваливаться начал. Надеюсь, от одного конкурента избавимся!
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