Кейн: «Надеюсь, что 2018 год будет еще лучше»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в матче 20-го тура чемпионата Англии. Напомним, что в этом матче Кейн оформил хет-трик, тем самым побив достижение Алана Ширера и обойдя нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по количеству голов в 2017 году.

«Это был фантастический год. Приятно побить достижения Месси и Ширера. Оформить еще один хет-трик - прекрасное завершение года. Нам удалось завершить год на высокой ноте. Надеюсь, 2018 год будет еще лучше», - сказал Кейн.