Блохин: «Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата Украины»

Известный в прошлом футболист Олег Блохин посетовал на нынешний низкий уровень чемпионата Украины.

«Я считаю, что у нас слабый уровень игроков. Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата. От этого страдает сборная. Если не появляются качественные футболисты, то трудно создавать сборную. Конкуренции особой нет. Можно назвать несколько игроков в сборной, которые обязательно будут играть. Им просто нет замены».

Блохину в ноябре исполнилось 65 лет.