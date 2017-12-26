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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5:2 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 45’ Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 1:1 Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.6 3.23 2.77
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 1:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.45 3.15 3.05
18:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 45’ Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.55 3.43 2.7
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.4 3.1 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.74 4.02 4.3
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Кейн обошел Месси по количеству голов в 2017 году

сегодня, 16:48
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)5 : 2Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн сделал хет-трик в матче 20-го тура АПЛ с «Саутгемптоном». Таким образом, Кейн забил 56 мячей за календарный год и стал лучшим снайпером Европы в 2017 году. Он обошел Лионеля Месси из «Барселоны», у которого на счету 54 забитых гола. Следом за Кейном и Месси расположились Эдинсон Кавани, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски – по 53 гола за календарный год.

Более того, Кейн также перекрыл достижение Алана Ширера по количеству голов за календарный год в АПЛ. Ширер в 1995 году настрелял 36 мячей, а у Кейна их теперь 39.

Ширер, подвинься! Харри Кейн идёт за рекордом

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Все комментарии
MSN-thebest
MSN-thebest
сегодня в 18:38
Поздравляем Гарика!
Viskas el Babselona
Viskas el Babselona
сегодня в 18:34
Кейн - 56 голов, 50 игр
Месси - 54 гола, 64 игры
Роналду - 53 гола, 59 игр
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В якобы "неудачном" 2017 году Роналду завоевал 5 трофеев и забил 53 гола, при этом отбыв 5 матчей левой дисквалификации))) На поле остановить не получилось в Суперкубке Испании, у барсуков бомбануло после его гола на Камп Ноу в меньшинстве - решили устранить Рона от игры своими подленькими приёмчиками)))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:34
Наконец то появился кто-то другой, а не Месси с Роналду! Кейн красавчик!
drug01
drug01
сегодня в 18:28
Это хорошо! Чтобы все двигались только вперед!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:24
КриРо откровенно жаль. Следующий ЗМ в опасности...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:17
Хорошая перспектива попасть в число номинантов на ЗМ.
eleven LC
eleven LC ответил hardpony
сегодня в 18:14
Я не вкоем разе не пытаюсь преуменьшить заслуги Кейна,но в год когда Оуэн получил зм он выиграл с Ливерпулем кубок Англии,кубок и супер кубок УЕФА!
А Кейн не выиграл ничего,хотя одним из лучших нападающих мира прямо сейчас он является точно!
Cules2013
Cules2013
сегодня в 18:13
Ну, Кейн просто в огне. Красавчик! Одно время многие в нём сомневались, в том числе и я, но тут уже никаких вопросов, доказал, так доказал. Интересно, что дальше? С одной стороны в ТТХ особо трофеев не соберёшь, с другой тот же пример Бейла очень показателен. Нужно успех закреплять громкими победами, нужна основательность. Только крепко подумать нужно, если уходить, то куда.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:06
Пофиг мне новости. Верните старый дизайн!
cska plus
cska plus
сегодня в 18:02
Гном раздосадован.
dzvinka
dzvinka ответил вованыч 80
сегодня в 18:01
вованыч 80:
Верните старую версию сайта!!!!!я понимаю,что кто то уже получил премию за эту безвкусицу,но нужно же учитывать мнеие потребителей!!!!
портал не для комментариев и обсуждения, теперь портал для того, чтобы человек пришел, открыл эту помойку с рекламой, посмотрел рекламу - и ушел н***. Больше им ниче не надо)))
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 17:57
Потрясающий нап в АПЛ есть! это факт.
Agro1987
Agro1987
сегодня в 17:44
Предлагаю устроить забастовку и 3 дня вообще не заходить в соккер, никому и никогда, пока не вернут СТАРЫЙ САЙТ!!!
ПРОСИМ, ПРОСИМ
Wowkiller
Wowkiller ответил AmIIIeR89
сегодня в 17:42
AmIIIeR89:
Кейн забивал хоть одной команде, сильнее Бернли?
Реалу забивал, а хотя... Да, не факт что помойка из испании сильнее Бёрнли
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 17:40
Кейн забивал хоть одной команде, сильнее Бернли?
311
311
сегодня в 17:39
Разошелся что-то ураганчик!)
hardpony
hardpony
сегодня в 17:32
зм пора давать. оуэну за меньшее давали
Kumertau
Kumertau ответил вованыч 80
сегодня в 17:25
вованыч 80:
Верните старую версию сайта!!!!!я понимаю,что кто то уже получил премию за эту безвкусицу,но нужно же учитывать мнеие потребителей!!!!
https://www.soccer.ru
memphis
memphis ответил вованыч 80
сегодня в 17:24
вованыч 80:
Верните старую версию сайта!!!!!я понимаю,что кто то уже получил премию за эту безвкусицу,но нужно же учитывать мнеие потребителей!!!!
она есть
Adik_96
Adik_96
сегодня в 17:23
Настоящий голеодар!
juchok
juchok
сегодня в 17:18
я чет ваще не вкуриваю,как пользоваться новым дизайном((((
d_fincher
d_fincher
сегодня в 17:18
Вот кем мог бы быть Дзюба, не будь он таким деревом в деревянной команде. Рост - не помеха футболу, он только у нас в стране помеха видите ли.
Wh_Rabbit
Wh_Rabbit ответил NOVA
сегодня в 17:18
NOVA:
кейн дуй в Реал!!! ты уже лучше месси!!!
Зачем ему идти на понижение?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:17
Ширер хотя бы чемпионом Англии становился!)))
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 17:15
Молодца!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:13
Да, это однозначно его год! Очень рад за Харри) Он делает все, чтобы в будущем получить контракт на улучшенных условиях. Или же интересное предложение от более классного клуба)
NOVA
NOVA
сегодня в 17:12
кейн дуй в Реал!!! ты уже лучше месси!!!
вованыч 80
вованыч 80
сегодня в 17:10
Верните старую версию сайта!!!!!я понимаю,что кто то уже получил премию за эту безвкусицу,но нужно же учитывать мнеие потребителей!!!!
Mamaev
Mamaev
сегодня в 17:09
Кейн молот
Jum13
Jum13
сегодня в 17:06
Уже хет-трик
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