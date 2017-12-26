Кейн обошел Месси по количеству голов в 2017 году

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн сделал хет-трик в матче 20-го тура АПЛ с «Саутгемптоном». Таким образом, Кейн забил 56 мячей за календарный год и стал лучшим снайпером Европы в 2017 году. Он обошел Лионеля Месси из «Барселоны», у которого на счету 54 забитых гола. Следом за Кейном и Месси расположились Эдинсон Кавани, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски – по 53 гола за календарный год.

Более того, Кейн также перекрыл достижение Алана Ширера по количеству голов за календарный год в АПЛ. Ширер в 1995 году настрелял 36 мячей, а у Кейна их теперь 39.

Ширер, подвинься! Харри Кейн идёт за рекордом