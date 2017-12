Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре подтвердил слова своего агента Дмитрия Селюка о том, что он готов возобновить выступления за сборную Кот-д’Ивуара:

«Я люблю свою страну и открыт для вызова в национальную команду. Хочу помочь следующему поколению игроков и использовать свой опыт, чтобы заставить всех ивуарийцев гордиться!»