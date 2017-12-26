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Моуриньо, потративший £286 млн на трансферы в МЮ, считает, что этого мало для победы в АПЛ

вчера, 21:04

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо вновь ищет крайних в неудачных выступлениях своей команды. «Особенный», потративший за время своей работы в МЮ 286 млн фунтов на трансферы, намекает на то, что этого мало для борьбы за чемпионство:

«Когда вы называете „Манчестер Юнайтед“ большим клубом, то считаете ли вы, что „Милан“ не является таковым? Как думаете, „Реал“ не настолько большой клуб, как мы? А „Интер“?

Одно дело - большой клуб, а другое - большая футбольная команда, которая не является одной из лучших в мире, чтобы говорить об обязательствах выиграть Премьер-Лигу. У „Тоттенхэма“ такого обязательства нет, ведь у клуба нет такой истории, как у нас. У „Арсенала“ нет такой необходимости, у „Челси“.

„Манчестер Сити“ покупает защитников по цене нападающих, поэтому, говоря о больших футбольных клубах, вы говорите об истории этих клубов».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:07
че вы разнылись) не нравится не заходите)) Особенно спартачи свой федун.ру ругают вот смешные)
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:59
Про какой новый сайт вы весь день ноете ? у меня старый нормалек пашет))
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 00:58
на время,пока старый сайт не заработает, ухожу на бомбардир!
orbit22rus
orbit22rus
сегодня в 00:37
gandalf
08.08.2017, 08:55
ответ пользователю orbit22rus (раскрыть)
Вопрос риторический. Сайт морально устарел и требовал обновления. Это отняло много сил и времени. Теперь надо заполировать углы и взяться за функционал. Просьба не реагировать в духе - "о боже они сейчас за функционал возьмутся - ну все - пропал сайт".

_________________________________________

Хорошо морально обновились, согнав половину активных пользователей. Досвидули, соккер!
kastites
kastites
сегодня в 00:31
Физрук
Dude-MU
Dude-MU
сегодня в 00:29
Когда мы увидим атакующий МЮ? только если будем проигрывать
Батя в здании
Батя в здании
вчера в 23:59
Обнуляемся!!!
Crooclin
Crooclin
вчера в 23:58
Лестер чемпион!
vinyardrip
vinyardrip ответил NGY
вчера в 23:57
NGY:
Может новый сайт "весит" больше старого и каждый раз, когда мы его перезакружаем/обновляем, владельцы соккера больше дивидендов от этого получают, нежели от старого?! Я больше и не знаю, чем это оправдать, видя упорство администрации сайта не прислушиваться к своем посетителям?!
Не совсем так. На самом деле им приходится держать 2 версии, а на новый выкинуто немало ресурсов, в том числе и денежных, а поддерживать 2 рабочие версии дороже чем одну
vinyardrip
vinyardrip ответил Igo0rek
вчера в 23:55
Igo0rek:
Надо на хакеров скинутся, чтобы ddos атаки на сервера Соккера сделали))
Он и так нередко отваливается))
brodaga 05
brodaga 05
вчера в 23:24
https://www.soccer0010.com?new_design=0
David Villa7
David Villa7 ответил yudin_duda
вчера в 23:22
yudin_duda:
Лысый физрук потратил больше, голубятня на первое золото слила больше лярда, поэтому отчасти он прав))
Смешной комментарий, но мне не жалко открыть глаза на правду:Суммарная трата Манчестер Сити составляет 565, 65 млн фунтов. Манчестер Юнайтед потратил 528.8 млн фунтов .Разница составляет всего 37 млн ВыВсеВрети))) ахаха
Zenit0077
Zenit0077 ответил Igo0rek
вчера в 23:21
Igo0rek:
Ахахах проснулся. Вот ссылка на старую версию https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Оп спасибо. А то я уже на бомбардир вещи собрал!
David Villa7
David Villa7 ответил Igo0rek
вчера в 23:19
Igo0rek:
Ахахах проснулся. Вот ссылка на старую версию https://www.soccer0010.com/?new_design=0
А как ты ее нашел и что нужно чтобы всегда была?
brodaga 05
brodaga 05
вчера в 23:15
Антон за MU
Антон за MU
вчера в 23:04
Наш физрук 8а!!! САФ и не тратил кучу денег и команда играла хорошо,а ты дуст!
Mr.Hellimberg
Mr.Hellimberg
вчера в 23:00
все, парни, закругляемся. идем на 56
rawer
rawer
вчера в 22:53
Моуринью так ноет что скоро его в Зенит возьмут)
Igo0rek
Igo0rek ответил Zenit0077
вчера в 22:51
Zenit0077:
Какого хрена я теперь не могу вернуть старый дизайн сайта?
Ахахах проснулся. Вот ссылка на старую версию https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Zenit0077
Zenit0077
вчера в 22:44
Какого хрена я теперь не могу вернуть старый дизайн сайта?
Igo0rek
Igo0rek ответил indipendi
вчера в 22:40
indipendi:
хахаха дуров верни стену!!!! взрослые мужики бойкоты собираются объявлять. Вам самим то не смешно???
Не смешно... Я лучше буду отстаивать свою позицию, чем хавать и терпеть все что делается наперекор моей точки зрения.
maksvalenok
maksvalenok ответил romanDonskoy
вчера в 22:28
romanDonskoy:
как вернуть старй сайт? что это за убожество
https://www.soccer -0010.com/news/1029402.shtml-удалить, пропись точка ру
indipendi
indipendi
вчера в 22:25
хахаха дуров верни стену!!!!
взрослые мужики бойкоты собираются объявлять. Вам самим то не смешно???
bexxx
bexxx
вчера в 22:23
верните старый дизайн новый очень не удобный. Почему вы всегда все портите, если людям" я обо всех " нравится старый то в чем проблема? Не вернете старый сайт я отсюда сваливаю ибо неудобных очень много.
romanDonskoy
romanDonskoy
вчера в 22:22
как вернуть старй сайт? что это за убожество
maksvalenok
maksvalenok
вчера в 22:21
Я старый сайт смотрю))надо плосле соккер в строке удалить лишнее и добавить точка ру))
ATG
ATG
вчера в 22:15
новый сайт гаааавноооо
VIPded
VIPded
вчера в 22:14
Ожидаемое нытьё вытряхивальщика мешков, забывшего тренерское ремесло...
borodka
borodka
вчера в 22:07
Сайт объявил войну пользователям!!!???Пчёлы против мёда.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил NGY
вчера в 22:05
NGY:
Может новый сайт "весит" больше старого и каждый раз, когда мы его перезакружаем/обновляем, владельцы соккера больше дивидендов от этого получают, нежели от старого?! Я больше и не знаю, чем это оправдать, видя упорство администрации сайта не прислушиваться к своем посетителям?!
https://www.soccer0010.com?new_design=0
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