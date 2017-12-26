Моуриньо, потративший £286 млн на трансферы в МЮ, считает, что этого мало для победы в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо вновь ищет крайних в неудачных выступлениях своей команды. «Особенный», потративший за время своей работы в МЮ 286 млн фунтов на трансферы, намекает на то, что этого мало для борьбы за чемпионство:

«Когда вы называете „Манчестер Юнайтед“ большим клубом, то считаете ли вы, что „Милан“ не является таковым? Как думаете, „Реал“ не настолько большой клуб, как мы? А „Интер“?

Одно дело - большой клуб, а другое - большая футбольная команда, которая не является одной из лучших в мире, чтобы говорить об обязательствах выиграть Премьер-Лигу. У „Тоттенхэма“ такого обязательства нет, ведь у клуба нет такой истории, как у нас. У „Арсенала“ нет такой необходимости, у „Челси“.

„Манчестер Сити“ покупает защитников по цене нападающих, поэтому, говоря о больших футбольных клубах, вы говорите об истории этих клубов».