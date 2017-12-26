Спаллетти: «Дерби - это невероятно важный матч. Для победы отдадим все силы»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от миланского дерби, которое состоится завтра в рамках 1/4 финала Кубка Италии:

«Дерби - это невероятно важный матч, никоим образом его нельзя считать рядовым. Победитель выйдет в полуфинал турнира, поэтому нужно отдать все свои силы для победы.

Что касается двух поражений в последних матчах, то такое случается. Чего достаточно сегодня, может не хватить завтра. Для нас мерилом должны быть усилия, которые мы прилагаем в каждом матче, и в последнее время мы выступали ниже своих возможностей, хотя порой добивались положительных результатов. Нам нужно вернуться на свой уровень».