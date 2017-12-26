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Конте: «В этом сезоне „Челси“ тяжело: соперники обороняются против нас вдесятером»

вчера, 20:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча 20-го тура АПЛ, в котором «синие» обыграли «Брайтон»:

«В первом тайме у нас были хорошие шансы забить, но мы ими не воспользовались. В этом сезоне нам приходится сложно, потому что соперники обороняются против нас вдесятером.

Во втором тайме мы действовали хорошо, создали большое число моментов. Это было хорошее выступление. Мы находимся в хорошей форме, нужно продолжать в том же духе.

Этот сезон отличается от прошлого. В прошлой кампании мы часто побеждали и нам немного везло - в матчах против „Вест Бромвича“, „Сандерленда“. В этом сезоне удача могла бы улыбаться нам и чаще».

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Все комментарии
311
311
вчера в 22:56
Сказывается отсутствие Косты! Он не только стабильно забивал, но и заряжал команду своим непрерывным стремлением к воротам, когда она подзасыпала на поле!)
FHTS-9
FHTS-9
вчера в 22:39
Новый дизайн сайта просто режет глаза, нет никакого желания сюда заходить
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:11
против мс все так играют, и челси в том числе
azkan
azkan
вчера в 21:53
В прошлом сезоне моментов было мало, но забивали через раз.
В этом сезоне через 5, вот и вся разница)
Удача, она нужна везде! Удачи Челси в ЛЧ! В АПЛ в четверке будем, но чемпионом станет уже другой клуб.
Egorium
Egorium
вчера в 21:49
Надо пробивать автобус всеми силами.
dimagas1
dimagas1
вчера в 21:13
Возможно и уровень соперников подрос,а в атаке застой,вот и сложности.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 20:54
Пфффф. А типа в прошлом все дружненько выходили из своей штрафной и приглашали к воротам?
Просто сейчас вообще не фартит и не залетает. Как залетало в прошлом году, когда против нас оборонялись точно также. Плюс сказывается однобокость и отсутствие креатива
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