Конте: «В этом сезоне „Челси“ тяжело: соперники обороняются против нас вдесятером»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча 20-го тура АПЛ, в котором «синие» обыграли «Брайтон»:

«В первом тайме у нас были хорошие шансы забить, но мы ими не воспользовались. В этом сезоне нам приходится сложно, потому что соперники обороняются против нас вдесятером.

Во втором тайме мы действовали хорошо, создали большое число моментов. Это было хорошее выступление. Мы находимся в хорошей форме, нужно продолжать в том же духе.

Этот сезон отличается от прошлого. В прошлой кампании мы часто побеждали и нам немного везло - в матчах против „Вест Бромвича“, „Сандерленда“. В этом сезоне удача могла бы улыбаться нам и чаще».