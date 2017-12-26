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Эллардайс утверждает, что Жиру не перешёл в «Эвертон» из-за жены

вчера, 21:19

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс дал понять, что в январе «ириски» не будут пытаться переманить из «Арсенала» нападающего Оливье Жиру. Летом мерсисайдцы пытались подписать француза, но трансфер не состоялся. Судя по всему, против перехода выступила жена форварда.

«Я не думаю, что мы вновь попробуем подписать его, ведь он отказался переходить в прошлый раз. Он не хочет переезжать к северу от Лондона. Или его жена не хочет. Для жен это очень важно, знаете ли.

Обычно они все решают. Говорю это по собственному опыту».

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Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 04:38
Шерше ля фам
Батя в здании
Батя в здании ответил Алла Пятышкина
вчера в 22:17
Алла Пятышкина:
С 00:00 по МСК ?
именно. На сутки без комментов, если не поможет, а все равно зайдем, тогда не заходить еще день. А там и нг, это будет не сложно.
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил Батя в здании
вчера в 22:15
Батя в здании:
Напоминаю, что с 00.00 - бойкот. Это битва не за Спартак, Зенит или Барселону, это за всех нас. Мы не хотим этого. Сами виноваты.
С 00:00 по МСК ?
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:58
лол, жиру подкаблучник?)
Батя в здании
Батя в здании
вчера в 21:56
Напоминаю, что с 00.00 - бойкот. Это битва не за Спартак, Зенит или Барселону, это за всех нас. Мы не хотим этого. Сами виноваты.
YRunner
YRunner ответил Strikers188
вчера в 21:43
Strikers188:
Какие обиды бро? Твои слова это для меня не просто буквы, это мощнейший источник мудрости.
Да ну нафиг...
Strikers188
Strikers188 ответил YRunner
вчера в 21:41
YRunner:
Потому что ты онанист-надомник. Без обид.
Какие обиды бро?
Твои слова это для меня не просто буквы, это мощнейший источник мудрости.
YRunner
YRunner ответил Strikers188
вчера в 21:40
Strikers188:
Почему?
    Strikers188
    Strikers188 ответил YRunner
    вчера в 21:38
    YRunner:
    Тогда тебе вообще про чужих жен лучше ничего не говорить.
    Почему?
    YRunner
    YRunner ответил Strikers188
    вчера в 21:37
    Тогда тебе вообще про чужих жен лучше ничего не говорить.
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 21:37
    Позорные подкаблучки! Жена должна знать свое место. Какой ты мужик если не можеш указать ей метсо?
    YRunner
    YRunner
    вчера в 21:35
    Сэм признался что он каблук и на Жиру гонит.
    YRunner
    YRunner ответил Strikers188
    вчера в 21:34
    Strikers188:
    Такая себе жена, такую и бросить можно ради перехода
    А ты нам свою жену покажи мы за ценим и посоветуем как тебе с ней быть дальше.
    Strikers188
    Strikers188
    вчера в 21:27
    Такая себе жена, такую и бросить можно ради перехода
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 21:21
    Нормальная причина.
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    вчера в 21:21
    Жены не отпускают мужей в бар, бильярд, сауну, Эвертон...
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