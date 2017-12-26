Эллардайс утверждает, что Жиру не перешёл в «Эвертон» из-за жены

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс дал понять, что в январе «ириски» не будут пытаться переманить из «Арсенала» нападающего Оливье Жиру. Летом мерсисайдцы пытались подписать француза, но трансфер не состоялся. Судя по всему, против перехода выступила жена форварда.

«Я не думаю, что мы вновь попробуем подписать его, ведь он отказался переходить в прошлый раз. Он не хочет переезжать к северу от Лондона. Или его жена не хочет. Для жен это очень важно, знаете ли.

Обычно они все решают. Говорю это по собственному опыту».