Конте: «Я всегда хотел бы видеть Видаля в своей команде»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался комментировать информацию о возможном переходе полузащитника «Баварии» Артуро Видаля в лондонский клуб, но отметил, что хотел бы видеть чилийца в своей команде:

«Честно говоря, неправильно говорить об игроке другой команды. Особенно, если вы сватаете этого игрока в наш клуб.

Артуро - фантастический футболист. Я его очень уважаю. В „Ювентусе“ мы провели много лет вместе. Я всегда хотел бы видеть его в своей команде».

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова продать Видаля в «Челси» за 50 млн фунтов.