Гаттузо: «В дерби красивый футбол бесполезен»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо настраивает своих футболистов на победу в матче 1/4 финала Кубка Италии против «Интера»:

«Мы готовились нужным образом к этому матчу, хотим победить. Ни одна из команд не находится в отличной форме, но и ужасными наши ситуации не назовешь. Нам нужно нажать на кнопку перезагрузки в важном матче, крайне важно дать нашим болельщикам позитивный импульс. Мы хотим отплатить им за поддержку.

Дерби всегда отличается от обычной игры. Здесь красивый футбол бесполезен, нам нужны целеустремленность, жажда победы и чувство долга перед клубом. Мы должны выложиться полностью, иначе нам не победить. А мы должны победить ради наших фанатов».

Ранее мы сообщали о том, что боссы «Милана» дали Гаттузо два матча на исправление ситуации в клубе.