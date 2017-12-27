«Милан» и ПСЖ поспорят за Рейну

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна, проводящий убедительный сезон с 7 «сухими» матчами в активе, продолжает находиться в сфере интересов «Милана».

«Россонери» видят в испанце возможного сменщика Джанлуиджи Доннаруммы, будущее которого в миланском клубе находится под вопросом. Контракт Рейны с неаполитанцами истекает летом 2018 года, потому к своей новой команде 35-летний страж ворот сможет присоединиться на правах свободного агента.

В то же время в услугах Рейны заинтересован ПСЖ, где не слишком довольны уровнем резервного вратаря Кевина Траппа. По слухам, парижане считают, что Рейна не только может стать отличным сменщиком первого номера команды Альфонсо Ареоля, но и навязать ему конкуренцию за место в стартовом составе.