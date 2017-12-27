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«Милан» и ПСЖ поспорят за Рейну

сегодня, 10:28

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна, проводящий убедительный сезон с 7 «сухими» матчами в активе, продолжает находиться в сфере интересов «Милана».

«Россонери» видят в испанце возможного сменщика Джанлуиджи Доннаруммы, будущее которого в миланском клубе находится под вопросом. Контракт Рейны с неаполитанцами истекает летом 2018 года, потому к своей новой команде 35-летний страж ворот сможет присоединиться на правах свободного агента.

В то же время в услугах Рейны заинтересован ПСЖ, где не слишком довольны уровнем резервного вратаря Кевина Траппа. По слухам, парижане считают, что Рейна не только может стать отличным сменщиком первого номера команды Альфонсо Ареоля, но и навязать ему конкуренцию за место в стартовом составе.

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Все комментарии
RUSTY8
RUSTY8 ответил Nickolai S
сегодня в 15:08
Nickolai S:
Лет 15 назад и коммента не было бы. По причине неумения комментатора читать и писать, либо отсутствия оного как такового. Однако он прав. И, похоже, остаётся только по старчески брюзжать, вспоминая дни былой славы. Увы и ах.
а этот пуздан на аве случайно не из Молодого папы?!!
Nickolai S
Nickolai S ответил RUSTY8
сегодня в 13:47
RUSTY8:
лет 15 назад над твоим комментом смеялись бы пацталом))
Лет 15 назад и коммента не было бы. По причине неумения комментатора читать и писать, либо отсутствия оного как такового. Однако он прав. И, похоже, остаётся только по старчески брюзжать, вспоминая дни былой славы. Увы и ах.
RUSTY8
RUSTY8 ответил КЭТиК
сегодня в 10:54
КЭТиК:
Спор получается между легковесом Миланом и тяжеловесом ПСЖ. Шансы не равны.
лет 15 назад над твоим комментом смеялись бы пацталом))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:31
Спор получается между легковесом Миланом и тяжеловесом ПСЖ. Шансы не равны.
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