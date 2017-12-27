Брестское «Динамо» продлило контракт с Максимом Витусом

Пресс-служба брестского «Динамо» сообщает, что защитник команды Максим Витус продлил контракт с клубом. Новое соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до 2020 года.
Напомним, что недавно Дмитрий Дударь стал игроком «Гомеля».
|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Ньюкасл
|-:-
|Манчестер Сити
|14
|6.5
|1.2
|Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Милан
|-:-
|Интер
|2.85
|3.42
|2.65
Пресс-служба брестского «Динамо» сообщает, что защитник команды Максим Витус продлил контракт с клубом. Новое соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до 2020 года.
Напомним, что недавно Дмитрий Дударь стал игроком «Гомеля».
Как же я ждал этой новости и вот, свершилось.
Как же я ждал этой новости и вот, свершилось.