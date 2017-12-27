Брестское «Динамо» продлило контракт с Максимом Витусом

Пресс-служба брестского «Динамо» сообщает, что защитник команды Максим Витус продлил контракт с клубом. Новое соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до 2020 года.

Напомним, что недавно Дмитрий Дударь стал игроком «Гомеля».