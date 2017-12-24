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«Тоттенхэм» предложит долгосрочный контракт одному из своих лидеров

вчера, 23:29

Боссы «Тоттенхэма» планируют в ближайшее время предложить полузащитнику команды Деле Алли новый долгосрочный контракт. Руководство «шпор» не планирует расставаться с 21-летним хавбеком и поэтому попытается продлить действующее соглашение с игроком до завершения предстоящего трансферного окна.

Согласно действующему контракту с «Тоттенхэмом», Алли зарабатывает 55 тысяч фунтов в неделю. Предполагается, что по новому соглашению зарплата вырастет до 90 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов отдать за Алли 180 миллионов фунтов.

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 05:24
Вряд ли надолго удержат
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 01:21
Деле вкусная приманка для мешков. Главное сохранить Кейна, Льориса, Тоби и естественно Почеттино. Алли самое место в ПСЖ, там денег не пожалеют. Ну или в Мадрид - местный дельфин скоро на пенсию уходит, наш юный пловец отлично его подменит.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 00:59
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    сегодня в 00:56
    приманка для потенциальных перекупщиков, не более. Деле в последнее время изрядно звезданулся, ну, чтоб ценник не очень сбивать)))
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 00:36
    Я думаю от такого контракта игрок не ткажется
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 00:31
    90 кусков)) ой чую парень расчитывает на большее)))
    The Frei
    The Frei
    сегодня в 00:21
    «Тоттенхэм» предложит долгосрочный контракт одному из своих лидеров И ЭТО НЕ КЕЙН.

    Идеальный заголовок был бы, не дотянул СОККЕР.
    dimagas1
    dimagas1 ответил BARCDJIN
    сегодня в 00:21
    BARCDJIN:
    Соболезную Дима)))
    Да се соболезнуют трансферной импотенции Барселоналоны)))
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 00:14
    Распиарим и продадим мадридским мешкам
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил dimagas1
    сегодня в 00:07
    dimagas1:
    Отбиралка не выросла?))))
    Соболезную Дима)))
    dimagas1
    dimagas1 ответил BARCDJIN
    сегодня в 00:07
    BARCDJIN:
    Жаль не мы не можем Эриксена отобрать пока тепленький..
    Отбиралка не выросла?))))
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 00:06
    Жаль не мы не можем Эриксена отобрать пока тепленький..
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 00:05
    Кейну могут ночью украсть...Вообщем ждите из Мадрида..
    Mоnоlo
    Mоnоlo
    вчера в 23:38
    Опять? Лучше бы Тоби продлили.
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