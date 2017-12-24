«Тоттенхэм» предложит долгосрочный контракт одному из своих лидеров

Боссы «Тоттенхэма» планируют в ближайшее время предложить полузащитнику команды Деле Алли новый долгосрочный контракт. Руководство «шпор» не планирует расставаться с 21-летним хавбеком и поэтому попытается продлить действующее соглашение с игроком до завершения предстоящего трансферного окна.

Согласно действующему контракту с «Тоттенхэмом», Алли зарабатывает 55 тысяч фунтов в неделю. Предполагается, что по новому соглашению зарплата вырастет до 90 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов отдать за Алли 180 миллионов фунтов.