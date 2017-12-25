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Санчес согласовал новый контракт с «Арсеналом»

сегодня, 11:23

Несмотря на многочисленные слухи об уходе нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала», чилиец решил остаться в лондонском клубе. Такой информацией делится английская пресса.

Футболист уже согласовал новый контракт с «канонирами» и сообщил руководству клуба, что он будет счастлив остаться на «Эмирейтс».

Среди претендентов на форварда назывались «Манчестер Сити», «Реал» и ПСЖ.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:02
Да вы смеетесь? Новость говорит совершенно об обратном, о том, что Санчес отказался продлевать контракт.

Они только говорят об давно известном факте, что Санчес согласился продлить контракт перед матчем с "Баварией" в прошлом году, а после матча отказался.

И это "согласился продлить контракт" вы вырвали из контекста "год назад, а затем передумал" и опубликовали)))

Лол)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:09
Больше Арсенала никто не предложил, пришлось согласиться.
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 13:58
Санчеса *** поймешь то он хочет уйти то не хочет)
Nazi
Nazi
сегодня в 13:54
Слава богу не в ПСЖ😊
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:00
Правильное решение принял Санчес
311
311
сегодня в 12:15
Неожиданный ход!)
Gorbuncov
Gorbuncov
сегодня в 12:05
Враг себе ?

Была же тема с переходом в МС или Реал.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 11:49
Не останется он
cska plus
cska plus
сегодня в 11:45
А говорят уходит.
greck
greck ответил CSKA2012
сегодня в 11:38
CSKA2012:
Футбольная проститутка этот Санчес баблишка больше дали он счастлив в Арсенале)
а ты на работу ходишь к тем кто не платит? Тогда тобой пользуются бесплатно...
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 11:32
Футбольная проститутка этот Санчес баблишка больше дали он счастлив в Арсенале)
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