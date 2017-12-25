Санчес согласовал новый контракт с «Арсеналом»

Несмотря на многочисленные слухи об уходе нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала», чилиец решил остаться в лондонском клубе. Такой информацией делится английская пресса.
Футболист уже согласовал новый контракт с «канонирами» и сообщил руководству клуба, что он будет счастлив остаться на «Эмирейтс».
Среди претендентов на форварда назывались «Манчестер Сити», «Реал» и ПСЖ.
Они только говорят об давно известном факте, что Санчес согласился продлить контракт перед матчем с "Баварией" в прошлом году, а после матча отказался.
И это "согласился продлить контракт" вы вырвали из контекста "год назад, а затем передумал" и опубликовали)))
Лол)))
Они только говорят об давно известном факте, что Санчес согласился продлить контракт перед матчем с "Баварией" в прошлом году, а после матча отказался.
И это "согласился продлить контракт" вы вырвали из контекста "год назад, а затем передумал" и опубликовали)))
Лол)))
Была же тема с переходом в МС или Реал.
Была же тема с переходом в МС или Реал.