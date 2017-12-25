Санчес согласовал новый контракт с «Арсеналом»

Несмотря на многочисленные слухи об уходе нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала», чилиец решил остаться в лондонском клубе. Такой информацией делится английская пресса.

Футболист уже согласовал новый контракт с «канонирами» и сообщил руководству клуба, что он будет счастлив остаться на «Эмирейтс».

Среди претендентов на форварда назывались «Манчестер Сити», «Реал» и ПСЖ.