МЮ улучшил предложение Феллаини по новому контракту

«Манчестер Юнайтед» пытается удержать в команде полузащитника Маруана Феллаини.

Бельгиец в сентябре отказался продлевать контракт, и теперь МЮ сделал еще одно предложение. По слухам, манкунианцы предложили Феллаини двухлетний оклад с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю. При этом сейчас Феллаини зарабатывает 120 тысяч.

Маруан со следующей недели сможет вести переговоры с другими клубами, поскольку его действующее соглашение истекает, однако хавбека очень хочет сохранить в МЮ главный тренер команды Жозе Моуриньо.