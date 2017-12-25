Бывший игрок «Динамо» покинул «Олимпиец»

Спортивный директор нижегородского «Олимпийца» Александр Липко сообщил о том, что клуб покинул 27-летний полузащитник Юрий Кириллов:

«Помимо Кириллова прекращены отношения с нападающим Виктором Карпухиным (16 матчей, 1 гол) и защитником Иреком Ганиевым (13 игр). Двумя первыми, знаю, интересуется „Мордовия“. Приобретения? Список тех, кого мы хотели бы видеть в команде, есть, нет конкретики. В фокусе интересов – нападающий, крайний защитник, центральный. Думаю, многое прояснится к 16 января, когда у команды стартует первый сбор в Кисловодске. Если и брать новичков, то они должны быть сильнее наших, иначе смысла нет – тогда доиграем нынешним составом».

Кириллов выступал в составе молодежной сборной России, играл в московском «Динамо», «Урале» и «Уфе».

Напомним, что по итогам 25 туров ФНЛ «Олимпиец» занимает 12 место в турнирной таблице.