«Манчестер Юнайтед» больше не претендует на Гризманна

Руководство «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Жозе Моуриньо решили отказаться от идеи приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает источник. Отмечается, что «манкунианцы» не готовы перекрыть предложение «Барселоны» и больше не хотят конкурировать с каталонцами в борьбе за французского форварда.

Таким образом, сине-гранатовые остаются главными фаворитами в гонке за Гризманном.

Напомним, «Барселоне» может грозить трансферный бан от ФИФА из-за ситуации с нападающим «Атлетико».