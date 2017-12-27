«Вест Хэм» может приобрести полузащитника «Леганеса»

Согласно утверждениям из английской прессы, руководство «Вест Хэма» может оформить трансфер полузащитника «Леганеса» Аппелта Пиреса. Сообщается, что английский клуб рассматривает два варианта приобретения 24-летнего футболиста. Первый заключается в том, что «Вест Хэм» готов купить игрока в январе за 5.5 миллиона евро. Второй вариант будет включать в себя аренду Пиреса за 1.9 млн с последующим правом выкупа за 9 миллионов.



Ранее ходили слухи, что «Вест Хэм» заинтересован в трансфере защитника «Суонси» Алфи Моусона.