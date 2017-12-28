Мойес признался, что «Вест Хэм» испытывает проблемы с составом

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес признался, что его команда испытывает некоторые проблемы с составом и подбором игроков.



«Каждый игрок в моей команде должен проявлять огромное желание на тренировках, чтобы попасть в основной состав. Однако главная проблема „Вест Хэма“ в том, что некоторые линии у нас перегружены однотипными игроками, а на других позициях у нас недостаток.



Например, у нас много форвардов, но очень мало игроков полузащиты. Есть футболисты, которым удобно играть на левом фланге, но нет аналогичных вариантов справа. В итоге у нас получается несбалансированная команда. Надеюсь, что в зимнее трансферное окно мы сможем решить эту проблему».