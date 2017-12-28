Гари Невилл: «Футбол „Ньюкасла“ неприемлем в АПЛ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл недоволен закрытым стилем игры, который продемонстрировал «Ньюкасл» в матче 20-го тура АПЛ с «Манчестер Сити»:

«Сдерживание — правильная тактика, когда приходится проводить много времени без мяча. Но я также не считаю, что мы должны просто сидеть и смириться с первыми 30 минутами.

„Ньюкасл“ не продемонстрировал никаких амбиций. Такой футбол неприемлем в этом чемпионате. Если бы это был боксерский поединок, рефери бы уже его остановил».