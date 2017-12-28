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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Гвардиола: «Мы не интересовались ван Дейком»

сегодня, 07:56

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Ньюкаслом» в чемпионате Англии (1:0) опроверг информацию об интересе «горожан» к защитнику сборной Нидерландов Вирджилу ван Дейку, перешедшему вчера из «Саутгемптона» в «Ливерпуль». 

«Собирались ли мы подписать его в январе? Нет. Нет, нет и нет.

 Нет, я не был заинтересован в его приобретении», — подчеркнул Гвардиола.

Напомним, сумма перехода ван Дейка в «Ливерпуль» предположительно составит 75 млн фунтов, что сделает 26-летнего игрока самым дорогим защитником в истории. Официально сделка будет завершена 1 января с открытием трансферного окна. 

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 12:40
похоже на истерику)))) нет нет нет нет нет
David Villa7
David Villa7 ответил azkan
сегодня в 10:40
azkan:
Поздравляю. Вроде старый сайт работает. 75 лямов даже шейхи не потянули. А Ливерпулю лучше было раскошелиться на з/п Коута.
Я думаю на это ставка) Что продажа Коута в Барсу отобьет затрата на цз. Который нужен Клоппу как воздух
Dark MU
Dark MU ответил Знак со стрелкой на груди
сегодня в 10:17
Знак со стрелкой на груди:
После таких подписаний очевидно, что Коут уйдет
Или Салах
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:06
Даже для Манчестер Сити дорого.
Igo0rek
Igo0rek ответил azkan
сегодня в 08:53
Потянуть конечно потянули бы. Но платить 75 миллионов за игрока ротации, нет смысла. Он был нужен Ливерпулю, потому что они сделают на него ставку как на основного защитника. А в Манчестер Сити основной парой будут Стоунс - Отаменди, а Ван Дейк чисто на подмену.
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил azkan
сегодня в 08:30
azkan:
Поздравляю. Вроде старый сайт работает. 75 лямов даже шейхи не потянули. А Ливерпулю лучше было раскошелиться на з/п Коута.
После таких подписаний очевидно, что Коут уйдет
azkan
azkan
сегодня в 08:13
Поздравляю. Вроде старый сайт работает.
75 лямов даже шейхи не потянули.
А Ливерпулю лучше было раскошелиться на з/п Коута.
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