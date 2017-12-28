Гвардиола: «Мы не интересовались ван Дейком»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Ньюкаслом» в чемпионате Англии (1:0) опроверг информацию об интересе «горожан» к защитнику сборной Нидерландов Вирджилу ван Дейку, перешедшему вчера из «Саутгемптона» в «Ливерпуль».

«Собирались ли мы подписать его в январе? Нет. Нет, нет и нет.

Нет, я не был заинтересован в его приобретении», — подчеркнул Гвардиола.

Напомним, сумма перехода ван Дейка в «Ливерпуль» предположительно составит 75 млн фунтов, что сделает 26-летнего игрока самым дорогим защитником в истории. Официально сделка будет завершена 1 января с открытием трансферного окна.