Мбаппе: «Люди считают, что Неймар эгоистичен, но это совсем не так»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился мнением о своём коллеге по клубу и амплуа Неймаре:

«Я считаю, что Неймар находится практически на том же уровне, что и Криштиану Роналду.

Зрители могут наблюдать Неймара на поле, но это не он. Люди видят его трюки, его дриблинг и думают, что он только любуется собой, что он эгоистичен и думает только о себе. Но когда ты делишь с ним раздевалку, ты понимаешь, что это не так. Неймар действительно очень добрый человек, который проявляет интерес к окружающим. Он очень приятная личность, и в первую очередь он играет на команду».

Мбаппе также признался, что раньше восхищался игрой форварда «Реала» Криштиану Роналду.