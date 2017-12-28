Клопп - о замене Салаха: «Мохамед не выглядел самым счастливым человеком»

«Ливерпуль» разгромил «Суонси» в 20-м туре чемпионата Англии, однако главный голеадор мерсисайдцев Мохамед Салах отметиться взятием ворот не успел. Юрген Клопп решил заменить футболиста на 70-й минуте, что не понравилось египтянину. Наставник понимает реакцию своего подопечного:

«Так и нужно реагировать, ради этого ты и работаешь. Мохамед не выглядел самым счастливым человеком на стадионе, когда мы его заменили, но должен сказать, что мне надо оставаться серьезным и ответственным. Впереди еще много матчей».

Отметим, впрочем, что Салах в этом поединке отметился двумя результативными передачами.