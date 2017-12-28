Реднапп: «75 млн фунтов за защитника — сумасшедшие деньги»

Знаменитый английский тренер Харри Реднапп, завершивший в этом году карьеру, не считает, что защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк стоит 75 млн фунтов, выплаченных за него «Ливерпулем»:
«Это сумасшедшие деньги за центрального защитника. Когда он играл в „Селтике“, мало бы кто подумал, что он достоин места в команде из первой шестерки.
„Саутгемптон“ воспользовался шансом и внезапно поднял ценник до небес. Безумная сумма. „Святые“ умеют искать замены, но когда им удастся найти ее в этот раз — большой вопрос».
Я понимаю, что в обороне Ливера клоуны... Но четверых по 75 не купишь всё же.
Я понимаю, что в обороне Ливера клоуны... Но четверых по 75 не купишь всё же.
И да, его заранее жаль, ибо футбол Клоппа и защита - это разные вещи, любой привоз ВВД будет разбирать вся Англия из-за того, что он самый дорогой цз, если окажется ментально слабым, то прощай карьера.
И да, его заранее жаль, ибо футбол Клоппа и защита - это разные вещи, любой привоз ВВД будет разбирать вся Англия из-за того, что он самый дорогой цз, если окажется ментально слабым, то прощай карьера.