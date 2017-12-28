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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Реднапп: «75 млн фунтов за защитника — сумасшедшие деньги»

сегодня, 09:23

Знаменитый английский тренер Харри Реднапп, завершивший в этом году карьеру, не считает, что защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк стоит 75 млн фунтов, выплаченных за него «Ливерпулем»:

«Это сумасшедшие деньги за центрального защитника. Когда он играл в „Селтике“, мало бы кто подумал, что он достоин места в команде из первой шестерки.

„Саутгемптон“ воспользовался шансом и внезапно поднял ценник до небес. Безумная сумма. „Святые“ умеют искать замены, но когда им удастся найти ее в этот раз — большой вопрос».

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Все комментарии
Dark MU
Dark MU ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:55
Duda Gigolaev Osetin:
Странно другое, откуда у Ливерпуля столько денег??? А главное, зачем это Ливерпуля надо ? ) Какие у них амбиции? Сезон провален... За 75 лямов они его в любой день его жизни могли бы потом купить вновь. Да даже Рамоса с Реала за такие деньги можно выдернуть. Я понимаю, что в обороне Ливера клоуны... Но четверых по 75 не купишь всё же.
Коута или Салаха отдадут значит зимой, или обоих
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 13:38
Явный перебор
Шмавон
Шмавон
сегодня в 12:34
Великолепный трансфер от него выиграют все 3 стороны. Святым удачи жду открытия очередного таланта
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 12:34
За заменой можно в Эре съездить, там молодых и ранних достаточно... За пару лет, мясом обрастут и по накатанной.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:03
Странно другое, откуда у Ливерпуля столько денег??? А главное, зачем это Ливерпуля надо ? ) Какие у них амбиции? Сезон провален... За 75 лямов они его в любой день его жизни могли бы потом купить вновь. Да даже Рамоса с Реала за такие деньги можно выдернуть.
Я понимаю, что в обороне Ливера клоуны... Но четверых по 75 не купишь всё же.
alexov222
alexov222
сегодня в 10:41
и дед туда же,вслед за Ширером) тут все просто,если заиграет в ливере,значит стоит этих денег. а если нет,значит дед и Ширер великие предсказатели))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:39
Очень много.
Igo0rek
Igo0rek ответил FERIS
сегодня в 10:37
Почему ты Реалу не предъявляешь за покупку Зидана в 2001 или 2000 году за 75 миллионов. Раньше такие траты мог позволить себе только Реал, а сейчас все топ клубы.
Igo0rek
Igo0rek ответил ILOVEMU
сегодня в 10:34
Ты прав!
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 10:10
Ван Дейк точно их не стоит
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:08
Так ведь инфляция в Европе на футболистов.
ILOVEMU
ILOVEMU
сегодня в 10:01
Отправьте Смолла в Саут, он будет первым парнем на деревне, так же и тут, ВВД не выглядит лучшим в мире, ему нужно очень многое доказать.

И да, его заранее жаль, ибо футбол Клоппа и защита - это разные вещи, любой привоз ВВД будет разбирать вся Англия из-за того, что он самый дорогой цз, если окажется ментально слабым, то прощай карьера.
FERIS
FERIS
сегодня в 10:00
Благодоря арабским мешкам,сумма в 75 лямов это копейки..
Merdzik
Merdzik
сегодня в 09:29
Уже совсем скоро цены еще будут расти.
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