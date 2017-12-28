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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Клопп: «Забудьте о стоимости ван Дейка»

сегодня, 16:50

Центральный защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк перешел в «Ливерпуль» за рекордную сумму для игрока его амплуа — 75 млн фунтов (84,5 млн евро). Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп считает, что высокой цене не стоит уделять повышенное внимание:

«Не мы устанавливаем цену, рынок диктует. Поклонникам „Ливерпуля“ стоит забыть о его стоимости. Давайте говорить о самом футболисте и о его качествах, чем он может нам помочь: талантом, ментальностью, характером. Вот почему мы по-настоящему рады, что он с нами.

Вирджил провел не лучшую половину сезона в „Саутгемптоне“, долгое время оправлялся от травмы, и мы прекрасно знаем о том, что происходило прошлым летом. Ему нужно привыкнуть к нашему стилю игры, который кардинально отличается. Мы на 100 % уверены, что ван Дейк справится».

Ван Дейк – самый дорогой защитник в истории футбола

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Все комментарии
Шмавон
Шмавон
сегодня в 19:00
Согласен полностью раз купили значит могут себе позволить и все....
soccer2014
soccer2014
сегодня в 18:51
По нынешним реалиям нормальный ценник за перспективного в топ статус защитника, полузащитники от 120, напы под 200, Ван Дейк очень талантлив, а раскроется или нет так с уверенностью сказать нельзя ни про одного игрока переходящего в другой клуб.
dimagas1
dimagas1
сегодня в 18:46
Может и так.Этим летом снова будут негры по 200 лимонов((((
Шишанутый
Шишанутый ответил MSN-thebest
сегодня в 18:41
MSN-thebest:
Значит Коутинью нам таки продадут! Надо ведь финансовую дыру затыкать :)
Ты что новости не читаеш? Гном ваш уже наложил ВЕТО на этот транфер а эти денгьи решил потратить на улучшенее своего контакта. Коута ПСЖ купит им фаер плей не страшен. Их юристы придумают новый ход чтобы обдурачить ФИФА)
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:09
Юрген прав на 100%. Смотрите и наслаждайтесь футболом, а не считайте чужие деньги.
Ben Saada
Ben Saada
сегодня в 18:07
прекрасный защитник. игрок который вообще не проигрывает единоборства
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 17:46
ТЕПЕРЬ ОСТАЛОСЬ ВАМ ПРОДАТЬ КОУТИНЬО И ВСЕ! А ВМЕСТО НЕГО ХОТЕЛИ КУПИТЬ ЛЕМАРА ЛИБО СЕБАЛЬЕСА!
MSN-thebest
MSN-thebest
сегодня в 17:27
Значит Коутинью нам таки продадут! Надо ведь финансовую дыру затыкать :)
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 17:12
Мешки
Летчик66
Летчик66 ответил Storm-Shadow
сегодня в 17:06
Storm-Shadow:
Хороший игрок Верните Старый Сайт!
www.soccer0010.com
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 17:02
Сложно забыть такой ценник
Storm-Shadow
Storm-Shadow
сегодня в 16:57
Хороший игрок

Верните Старый Сайт!
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 16:51
C чего вдруг? Ливерпуль мешок и это факт))
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