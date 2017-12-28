Клопп: «Забудьте о стоимости ван Дейка»

Центральный защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк перешел в «Ливерпуль» за рекордную сумму для игрока его амплуа — 75 млн фунтов (84,5 млн евро). Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп считает, что высокой цене не стоит уделять повышенное внимание:

«Не мы устанавливаем цену, рынок диктует. Поклонникам „Ливерпуля“ стоит забыть о его стоимости. Давайте говорить о самом футболисте и о его качествах, чем он может нам помочь: талантом, ментальностью, характером. Вот почему мы по-настоящему рады, что он с нами.

Вирджил провел не лучшую половину сезона в „Саутгемптоне“, долгое время оправлялся от травмы, и мы прекрасно знаем о том, что происходило прошлым летом. Ему нужно привыкнуть к нашему стилю игры, который кардинально отличается. Мы на 100 % уверены, что ван Дейк справится».

Ван Дейк – самый дорогой защитник в истории футбола