Гризманн продолжает фотографироваться со звёздами НБА

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн свои зимние каникулы проводит за океаном.

Футболист погостил в США, где, конечно же, не упустил возможность посетить матч НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Филадельфией Севенти Сиксерс».

После встречи Гризманн пополнил свою коллекцию фото со звездами баскетбола, на этот раз сфотографировавшись с центровым филадельфийцев Джоэлем Эмбиидом.