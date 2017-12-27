Гризманн продолжает фотографироваться со звёздами НБА

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн свои зимние каникулы проводит за океаном.
Футболист погостил в США, где, конечно же, не упустил возможность посетить матч НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Филадельфией Севенти Сиксерс».
После встречи Гризманн пополнил свою коллекцию фото со звездами баскетбола, на этот раз сфотографировавшись с центровым филадельфийцев Джоэлем Эмбиидом.
но странно, что Гризманн выбрал матч между Никсами и 76, когда в этот же день Голдены с Кливлендом рубились.
но странно, что Гризманн выбрал матч между Никсами и 76, когда в этот же день Голдены с Кливлендом рубились.