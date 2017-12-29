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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Боярский признался, что не забудет августовский погром «Зенитом» «Спартака»

сегодня, 11:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Артист театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, какое футбольное событие ему запомнилось в уходящем году.

«Я запомню навсегда 6 августа, тот день, когда мы играли со „Спартаком“. Тогда мы увидели потрясающей красоты голы от футболистов „Зенита“ в ворота „Спартака“. Молодцы Кокорин, Кузяев, Ерохин, Кришито, вся команда!

В ноябре было поражение от „красно-белых“, ну, что делать, это футбол. Главное, что тот августовский вечер, когда „Спартак“ был разгромлен у нас, останется незабываемым».

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Все комментарии
antant1
antant1
сегодня в 19:19
Такие победы над грандами всегда запоминается, кто знает когда еще такое случится)
antant1
antant1
сегодня в 19:17
Ну ничего удивительного) Мне тоже помятны очень победы на Реалом например) Это запоминается, когда твой клуб обыгрывает да еще и начисто топ-клуб)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:00
Дали повод , теперь слушайте
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:56
Да, приятно такое вспомнить! И не только Боярскому и всем болельщикам Зенита, но и многим болельщикам ЦСКА) В том матче Зенит был лучше Спартака во всем.
mat73
mat73
сегодня в 17:28
Скоро Зенит уйдет на привычное место в пердиве, вот там будут потом вспоминать!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 17:16
Боярский, ты лучше признайся, что твоя дочь не актриса.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:10
Никто не забудет погром мясных.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Багров-брат
сегодня в 16:10
Братан, одной надеждаю и живём. Как и вся СВЯТАЯ РУСЬ..
Суеверный
Суеверный
сегодня в 16:05
Ну высказался Михаил Боярский резковато. Но кто не знает что он болеет за Зенит? А по всякому дразнить соперников и их болельщиков - обычный порядок. Зачем истерика до небес? Есть еще одна персона. симпатизирующая питерцам. Что спартачи революцию собрались устроить? Абсурд.
лицей
лицей
сегодня в 15:59
Как мало нужно для счастья алкомушкетеру!
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
сегодня в 15:56
Как вшивых по бане гоняли Спартак в Питере!
игорь алексеев
игорь алексеев ответил zenitforfun
сегодня в 15:39
Чухня путинойдовая
игорь алексеев
игорь алексеев ответил zenitforfun
сегодня в 15:39
Какой ты на, русский? Нормальный русский ни с того ни с сего не станет трогать отцов, матерей итд!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:38
Боярский наверное перепутал как Зенит во второй лиге играл с Костромским Спартаком ?
игорь алексеев
игорь алексеев ответил zenitforfun
сегодня в 15:36
    игорь алексеев
    игорь алексеев ответил zenitforfun
    сегодня в 14:57
    Ты прям про "начало века" будто сейчас 2090-е , на пороге всего лишь 2018-ый, да и Спартак действующий чемпион страны! Эть те так, к сведению , эстонец)
    Роберто Манчини
    Роберто Манчини
    сегодня в 14:53
    Это конечно здорово! Какой был матч! Надо в ТО просить Алексея Борисовича ещё четвертый состав и легов на 200 млн. а то того гляди опять займём 3 место, если Еськовы будут активно помогать, куда же без них!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 14:47
    А Боярский в Ливерпуле не был , когда там Спартак играл ?
    самуил кац
    самуил кац
    сегодня в 14:44
    А поросята с гордостью говорят, что 5:1 от бомжей - это так, семечки . А вот Ливерпуль, вот это было фантастиш ! И кстати, а почему Боярский не вспомнил Тему-штанголиза ? Его гол тоже был не из последних !
    zenit advokaat
    zenit advokaat
    сегодня в 14:43
    это не забыть, впрочем как и каждый сезон. пятачки любят от зенита по 5 получать каждый раз. еще они полюбили ливерпуль на энфилде
    Багров-брат
    Багров-брат ответил Владимир_Спартак
    сегодня в 14:42
    Владимир_Спартак:
    ПОРА, ПОРА ПО РАДУЕМСЯ НА СВОЁМ ВЕКУ...!!! ПИЛИТЕ МИША, ПИЛИТЕ...
    Надейтесь, Вова, надейтесь...)))
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 14:42
    Боярский вообще-то говорит про футбол.
    Нормально.
    А автор про погром,наверно дедушка рассказывал.
    zenitforfun
    zenitforfun ответил Создатель кошмаров
    сегодня в 14:40
    Создатель кошмаров:
    Удел бакланоидов - жить прошлым!
    аххахахаха
    и этот болел спаратка говорят? постоянно суя комментарии о чемпионствах начала века
    игорь алексеев
    игорь алексеев ответил Создатель кошмаров
    сегодня в 14:29
    У них и в отношении прошлого память избирательна. Всё что было после 2007 - помнят, а чуть подальше - всё, провал!
    Zayac_65
    Zayac_65
    сегодня в 14:20
    А больше и вспомнить будет нечего.
    Завтра
    Завтра ответил Создатель кошмаров
    сегодня в 14:18
    Создатель кошмаров:
    Удел бакланоидов - жить прошлым!
    Ага, в 2017 мы вспоминаем 90е, а не куски)
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 14:17
    ПОРА, ПОРА ПО РАДУЕМСЯ НА СВОЁМ ВЕКУ...!!! ПИЛИТЕ МИША, ПИЛИТЕ...
    Создатель кошмаров
    Создатель кошмаров
    сегодня в 13:11
    Удел бакланоидов - жить прошлым!
    mutant34
    mutant34
    сегодня в 12:50
    Помним.Кажется болельщик Зенита по позывному Певелин воевал в одно время со мной.Привет ему и здоровья.
    Рубиновый Дракон
    Рубиновый Дракон
    сегодня в 12:43
    Не в тему,ено хочу поздравить своего друга Сергея,который прошел первую Чечню и остался жив.К годовщине предновогоднего "праздника"
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