Боярский признался, что не забудет августовский погром «Зенитом» «Спартака»

Артист театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, какое футбольное событие ему запомнилось в уходящем году.

«Я запомню навсегда 6 августа, тот день, когда мы играли со „Спартаком“. Тогда мы увидели потрясающей красоты голы от футболистов „Зенита“ в ворота „Спартака“. Молодцы Кокорин, Кузяев, Ерохин, Кришито, вся команда!

В ноябре было поражение от „красно-белых“, ну, что делать, это футбол. Главное, что тот августовский вечер, когда „Спартак“ был разгромлен у нас, останется незабываемым».