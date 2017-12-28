Сёмин: «Усиление „Локо“ может быть только точечным. На масштабное у нас нет денег»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о трансферной политике клуба.

«Чтобы конкурировать со „Спартаком“, „Зенитом“, ЦСКА и „Краснодаром“, нужны новички. При этом пополнение должно быть точечным, качественным. Но в первую очередь мне бы хотелось восстановить тех ребят, которые уже есть в нашей команде. Я говорю о Чорлуке, Гильерме и Ари.

Наша трансферная кампания не может быть масштабной. У нас на это нет денег. А точечно - мы в состоянии кого-то взять. Причем это может быть как аренда, так и покупка. Но если нам не удастся никого взять, не вижу в этом трагедии. У нас и так достаточно сильная команда».