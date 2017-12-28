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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Сёмин: «Усиление „Локо“ может быть только точечным. На масштабное у нас нет денег»

вчера, 21:45

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о трансферной политике клуба.

«Чтобы конкурировать со „Спартаком“, „Зенитом“, ЦСКА и „Краснодаром“, нужны новички. При этом пополнение должно быть точечным, качественным. Но в первую очередь мне бы хотелось восстановить тех ребят, которые уже есть в нашей команде. Я говорю о Чорлуке, Гильерме и Ари.

Наша трансферная кампания не может быть масштабной. У нас на это нет денег. А точечно - мы в состоянии кого-то взять. Причем это может быть как аренда, так и покупка. Но если нам не удастся никого взять, не вижу в этом трагедии. У нас и так достаточно сильная команда».

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Все комментарии
амурец
амурец ответил Tommy Lee
сегодня в 04:29
Tommy Lee:
Кто конкретно из судей будет точечно приобретён?
самому то не смешно от своих высказываний
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 03:13
И так пойдёт
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans ответил Tommy Lee
сегодня в 02:21
Tommy Lee:
Кто конкретно из судей будет точечно приобретён?
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 22:26
    Палыч подобрал игрунов то что надо!
    Tommy Lee
    Tommy Lee
    вчера в 22:06
    Кто конкретно из судей будет точечно приобретён?
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 21:56
    Возьмите Дзюбу - Зенит еще и доплатит...
    Морозовский
    Морозовский
    вчера в 21:47
    ПАЛЫЧ - ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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