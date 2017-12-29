Газзаев: «Нашим клубам пора не просто участвовать в еврокубках, а побеждать»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от выступления российских команд в текущем розыгрыше Лиги Европы.

«Абсолютно откровенно говорю: все наши четыре клуба могут ставить задачу самого высокого уровня в Лиге Европы: дойти до финала, как минимум - до полуфинала. И ЦСКА, и „Спартак“, и „Локомотив“, и особенно „Зенит“ в этом розыгрыше еврокубка играют достаточно успешно. Если „Зенит“ использует весь свой потенциал в Лиге Европы, я говорю сейчас про легионеров, то способен выиграть турнир.

В целом считаю, что каждая наша команда должна ставить перед собой самую большую задачу в этом розыгрыше Лиги Европы. Пора уже нашим клубам не участвовать, а побеждать».

В 1/16 финала ЛЕ ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой», «Зенит» - с «Селтиком», «Спартак» поборется с «Атлетиком», а «Локомотив» проэкзаменует «Ниццу».