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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Газзаев: «Нашим клубам пора не просто участвовать в еврокубках, а побеждать»

сегодня, 10:15

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от выступления российских команд в текущем розыгрыше Лиги Европы.

«Абсолютно откровенно говорю: все наши четыре клуба могут ставить задачу самого высокого уровня в Лиге Европы: дойти до финала, как минимум - до полуфинала. И ЦСКА, и „Спартак“, и „Локомотив“, и особенно „Зенит“ в этом розыгрыше еврокубка играют достаточно успешно. Если „Зенит“ использует весь свой потенциал в Лиге Европы, я говорю сейчас про легионеров, то способен выиграть турнир.

В целом считаю, что каждая наша команда должна ставить перед собой самую большую задачу в этом розыгрыше Лиги Европы. Пора уже нашим клубам не участвовать, а побеждать».

В 1/16 финала ЛЕ ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой», «Зенит» - с «Селтиком», «Спартак» поборется с «Атлетиком», а «Локомотив» проэкзаменует «Ниццу».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 19:14
Для успешного результаты нужны классные игроки ,а они стоят больших денег!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:40
Мы да же знаем, кто выигрывал трофеи в Европе, а кто только там позорится!!!
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 13:23
ЗЕНИТ и ЦСКА два супер клуба России
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил hfcrfn
сегодня в 13:21
hfcrfn:
- Дорогая редакция, почему по радио Вы говорите что у нас изобилие всего, а я открываю холодильник, там пусто. - Включите вилку холодильника не в электророзетку, а в радиорозетку!
пить меньше нужно
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 13:20
сказал тренер который побеждал в этом турнире!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:45
Побеждать дай бог, конечно, но не дай бог позора 0:7 !))).
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 12:21
ГАЗАЕВ ПРАВ НУЖНО ПОБЕЖДАТЬ
сергей яковлев
сергей яковлев
сегодня в 11:25
Всем успеха. Это наши российские команды. Уважайте друг друга...............
hfcrfn
hfcrfn
сегодня в 11:14
- Дорогая редакция, почему по радио Вы говорите что у нас изобилие всего, а я открываю холодильник, там пусто.
- Включите вилку холодильника не в электророзетку, а в радиорозетку!
cska.78
cska.78
сегодня в 11:14
Удачи ЦСКА, Зениту и Локо! С бестрофейных африканцев из Тарасовки толку нет, одни позоры!
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
сегодня в 10:51
Пора побеждать. У Зенита есть прекрасный шанс.
Дед Мазая
Дед Мазая
сегодня в 10:37
Предлагаю наш чемпионат назвать Межгалактическим...
FILL3286
FILL3286 ответил cska plus
сегодня в 10:37
cska plus:
Пока у нас чемпионство продаётся и дарятся на юбилеи, ни хрена ничего побеждать не будем а будем влетать в семь штук.
ахахахах)
Ты реально смешон и молод вася)!
А когда цска не покупали чемпионства и не проигрывали 0-7 был футбол?
Тебе напомнить?
ЧЕТЫРЕ года ПОСЛЕДНИЕ,43,43,43,43)))) 12 ЛЕТ!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 10:37
Зенит и ЦСКА знают вкус побед. Спартаку такое не дано! Их уровень Кубок Соли.

FILL3286
FILL3286
сегодня в 10:35
Таракан заговорил что то!!!
Не будет тебе усатый места в футболе,не будет,
а то будет как с Аланией,полностью добьешь))
cska plus
cska plus
сегодня в 10:21
Пока у нас чемпионство продаётся и дарятся на юбилеи, ни хрена ничего побеждать не будем а будем влетать в семь штук.
самуил кац
самуил кац
сегодня в 10:20
Депутат,что с него взять !
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