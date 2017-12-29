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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Газзаев: «Промес выделяется в „Спартаке“, но лучшим в РФПЛ назову Смолова»

сегодня, 09:27

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал, какой игрок из чемпионата России ему понравился больше других.

«Вы знаете, Промес, безусловно, выделяется в „Спартаке“, он уже достаточно стабильно играет. И в этом году, и в прошлом. Но я бы остановился на Смолове. Объясню, почему. Человек уже третий год подряд - лучший бомбардир нашего чемпионата, он играет очень стабильно. Сейчас уже и на уровне сборной России показывает очень качественную игру. Вот только, к сожалению, команда „Краснодар“ не попадает даже в призёры…»

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:58
Сколько людей, столько и мнений. Безусловно, Смолов заслуживает такого признания! Хотя, еще четыре года назад, когда Капелло его начал вызывать в сборную России, то многие этому удивлялись и только разводили руками)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:32
Газзаев как всегда прав.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:30
ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ А Д.... У РАЙ. ПО ПОСЛОВИЦЕ - КАЖДОМУ СВОЕ.
Efimych
Efimych
сегодня в 13:59
кады будуть бычьки шемпионами - тады пажалуйтя федьку
vka1970
vka1970
сегодня в 12:43
Запомнилась фраза этого усатого: Мы как вы Владимир Владимирович............
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил FROLL 001
сегодня в 11:58
FROLL 001:
Странно, а мне поисковик выдал пословицу: Много наговорено, да мало переварено у Казанского! :))))))
Ты опять включил поисковик "Бабка у подъезда"?((
FROLL 001
FROLL 001 ответил Рубиновый Дракон
сегодня в 11:49
Рубиновый Дракон:
Набери в поисковике "вежливость и скромность" и первое что он выдаст это "Казанский.профиль на Соккер.ру"))
Странно, а мне поисковик выдал пословицу: Много наговорено, да мало переварено у Казанского! :))))))
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил FROLL 001
сегодня в 11:48
FROLL 001:
Не хамите, да не хамимы будете !
Набери в поисковике "вежливость и скромность" и первое что он выдаст это "Казанский.профиль на Соккер.ру"))
FROLL 001
FROLL 001 ответил Рубиновый Дракон
сегодня в 11:46
Рубиновый Дракон:
Забанили меня((
Не хамите, да не хамимы будете !
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Спартач-болельщик
сегодня в 11:44
Спартач-болельщик:
...ну ладно диллетанты ( тролли глори и другие фаны ) сравнивают полузащитника и нападающего , а Газзаев ? он же спец ! ...и туда же...а !!! он же конявенький , а в пони клубе и защитник , тоже нападающий....
у ЦСКА с Газзаевым в музее есть кубок УЕФА, а что Спартак выиграл из еврокубков?
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров ответил Рожден в СССР
сегодня в 11:44
Рожден в СССР:
почему? Кубок УЕФА выигрывали только сильнейшие, вот Газзаев в их числе? а вот Спартак о таком только мечтает
Кто родился в СССР, тот меня понял.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 11:41
Дмитрий Аександров:
Газзаеву лучше совсем не говорить о футболе.
почему? Кубок УЕФА выигрывали только сильнейшие, вот Газзаев в их числе? а вот Спартак о таком только мечтает
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Роберто Манчини
сегодня в 11:33
Роберто Манчини:
Карту дали.
Забанили меня((
Роберто Манчини
Роберто Манчини ответил FROLL 001
сегодня в 11:29
FROLL 001:
Щас тебе помогут, минимум на сутки! Гыгыгыгыгы!
Карту дали.
Казанский
Казанский ответил FROLL 001
сегодня в 11:29
FROLL 001:
Мне пофиг, что на новом, что на старом. Старый просто на порядок лучше!
Ты хочешь говорить на глобальные темы?Да,старый сайт лучше и если закроют доступ к нему,то я вернусь на СПОРТС,где был год в ожидании снятия пожизненного бана на Соккере))
FROLL 001
FROLL 001 ответил Роберто Манчини
сегодня в 11:27
Щас тебе помогут, минимум на сутки! Гыгыгыгыгы!
FROLL 001
FROLL 001 ответил Казанский
сегодня в 11:27
Казанский:
Не ври мне опять,что ты на новом сидишь((
Мне пофиг, что на новом, что на старом. Старый просто на порядок лучше!
Казанский
Казанский ответил FROLL 001
сегодня в 11:25
FROLL 001:
Это новый дизайн Соккера тормознутый!
Не ври мне опять,что ты на новом сидишь((
Казанский
Казанский ответил Роберто Манчини
сегодня в 11:24
Роберто Манчини:
Надо кинуть инфу в кронверк, или где у нас ещё лазурные обитают, пускай помогают собрату!
Надо новый блог создать "В помощь Сиепану-пианисту".Я верю,что не зря его отдавали в музыкальную школу,а он превратился в пианиста на компьюторной "клаве".Надеюсь услышать на Соккере арию Бетховена в его исполнении,а не лицезреть многочисленных клонов
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 11:20
...ну ладно диллетанты ( тролли глори и другие фаны ) сравнивают полузащитника и нападающего , а Газзаев ? он же спец ! ...и туда же...а !!! он же конявенький , а в пони клубе и защитник , тоже нападающий....
Узб@гоеный
Узб@гоеный ответил Роберто Манчини
сегодня в 11:19
Роберто Манчини:
Тогда где все?
На работе все и подарки бегают покупают. Кстати и я побегу за подарками.
Роберто Манчини
Роберто Манчини ответил Казанский
сегодня в 11:18
Казанский:
Вот и я хотел с таким предложением выйти.Ну не пропадать же ему,хоть и баклан лазурный))
Надо кинуть инфу в кронверк, или где у нас ещё лазурные обитают, пускай помогают собрату!
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 11:18
Промес тянет команду, в отличие от Смолова, на которого играет вся команда
Роберто Манчини
Роберто Манчини ответил Узб@гоеный
сегодня в 11:17
Узб@гоеный:
Бойкот был позавчера!
Тогда где все?
FROLL 001
FROLL 001 ответил Казанский
сегодня в 11:16
Казанский:
Дружище,ты на премодерации что-ли,что-то твои комменты запаздывают))А про Степу думаете,что это диагноз и лечению не подлежит?((А я хотел вернуть обществу адекватного человека...
Это новый дизайн Соккера тормознутый!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 11:15
Верните старый дизайн. Я как и Литейный обещаю носить месяц Спартаковскую аву, если вернется заветная кнопочка старого дизайна! Гыгыгыгы!
Узб@гоеный
Узб@гоеный ответил Роберто Манчини
сегодня в 11:14
Роберто Манчини:
Надо собрать конференцию соккера по поводу лечения, пару сотен вышлю, не жалко) Правда тут глушь, бойкот идёт полным ходом.
Бойкот был позавчера!
Казанский
Казанский ответил Роберто Манчини
сегодня в 11:14
Роберто Манчини:
Надо собрать конференцию соккера по поводу лечения, пару сотен вышлю, не жалко) Правда тут глушь, бойкот идёт полным ходом.
Вот и я хотел с таким предложением выйти.Ну не пропадать же ему,хоть и баклан лазурный))
Узб@гоеный
Узб@гоеный ответил Роберто Манчини
сегодня в 11:13
Роберто Манчини:
Самое смешное как Степан создаёт ник, например узб@гоенный, и как будто ни кто не догадается, что это он) И судя по тому как Стёпа плодит новые профили и как с них отписывает случай довольно тяжелый))
Evgen44
Evgen44 ответил Фан Джигурды
сегодня в 11:13
Фан Джигурды:
И Фарфан и Смолов и Кокорин лучше Промеса.
Стоило Локомотивам хоть как то вылезти из той самой кучи,как появились неадекваты а - ля "с детства за Локомотив".

Промес лучший!Какой Кокорин,какой уж тем более Фарфан,который просто выстрелил и весной его не видно будет!Промес 3 года доказывает всем,что лучше его нет!Количество голов и ассистов кричит об этом в твою голову.
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