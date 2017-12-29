Газзаев: «Промес выделяется в „Спартаке“, но лучшим в РФПЛ назову Смолова»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал, какой игрок из чемпионата России ему понравился больше других.

«Вы знаете, Промес, безусловно, выделяется в „Спартаке“, он уже достаточно стабильно играет. И в этом году, и в прошлом. Но я бы остановился на Смолове. Объясню, почему. Человек уже третий год подряд - лучший бомбардир нашего чемпионата, он играет очень стабильно. Сейчас уже и на уровне сборной России показывает очень качественную игру. Вот только, к сожалению, команда „Краснодар“ не попадает даже в призёры…»