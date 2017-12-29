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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Радимов: «Российскому клубу по силам выиграть Лигу Европы»

сегодня, 10:30

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что один из российских клубов в текущем сезоне может выиграть Лигу Европы. В 1/16 финала турнира Россия будет представлена ЦСКА, «Спартаком», «Локомотивом» и «Зенитом».

«Всё возможно. Когда „Зенит“ и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, все говорили, что это невозможно, но это случилось. Я думаю, что сейчас это возможно.

Это плей-офф. Здесь самое главное - уверенность в своих силах. Важно, чтобы через „не могу“ люди могли играть, здесь надо выжимать из себя всё. Я думаю, наши команды на это способны».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 14:42
Это будет подарок
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:27
Оно, конечно, всё возможно, только у Зенита сейчас с тренером не всё ладно,у ЦСКА короткая скамейка,а вот Локо может удивить. О СпаМе даже не говорю, шансы= 0.
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 12:35
Опозорившиеся в Лиге Чемпионов опозорятся и в ЛЕ.
Jum13
Jum13
сегодня в 12:08
Тут Слава - каждому своё. Кому-то выиграть ЛЕ, а кому-то опозорится на весь мир с 0:7
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:11
1 шанс из 8 точно есть.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 10:42
Зениту по силам выиграть ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ!!!
А получат привет снова от Андерлехта)
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 10:33
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 10:31
    Радимыч наверняка про Красногорский Зорький говорит ))))
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