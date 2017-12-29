Радимов: «Российскому клубу по силам выиграть Лигу Европы»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что один из российских клубов в текущем сезоне может выиграть Лигу Европы. В 1/16 финала турнира Россия будет представлена ЦСКА, «Спартаком», «Локомотивом» и «Зенитом».

«Всё возможно. Когда „Зенит“ и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, все говорили, что это невозможно, но это случилось. Я думаю, что сейчас это возможно.

Это плей-офф. Здесь самое главное - уверенность в своих силах. Важно, чтобы через „не могу“ люди могли играть, здесь надо выжимать из себя всё. Я думаю, наши команды на это способны».