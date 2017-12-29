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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Боярский: «„Зениту“ нужно избавляться от такого количества легионеров»

сегодня, 10:23

Артист театра и кино, давний болельщик «Зенита» Михаил Боярский полагает, что в команде слишком много легионеров.

«Вообще я считаю, что рано или поздно нужно избавляться от такого количества легионеров в „Зените“. При всём том, что это молодые прекрасные игроки, которые ведут игру, забивают голы, но всё равно хочется за своих болеть, когда приходишь на стадион.

Мне очень приятно, что „Зенит“ сейчас удачно в Европе выступает, крушит соперников, но всё равно мне гораздо ближе наш родной российский чемпионат. Вне зависимости от того, как будут складываться дела в Европе, мне хочется, чтобы „Зенит“ занял в чемпионате то место, которого он достоин. Вы знаете, какое это место».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:59
Да, это было бы вполне разумно! А если еще РФПЛ в будущем планирует ужесточать лимит на легионеров, так это просто необходимо.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:43
Верно Михаил, свое место займет в чемпионате России и в Европе не 0:7.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 15:31
Я согласен с Боярским о сокращении леонегонеров
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 14:52
продать итальянца по имени манчини
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:44
Опять скрипит потёртое седло.
yarik1_78
yarik1_78
сегодня в 14:09
Какое же убожество эта новая версия сайта!
Colonist
Colonist
сегодня в 13:45
Пора уже на свое место ему опускаться. Санкции уже срабатывают!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:26
Согласен с Михаилом, нужно сокращать состав. И не только за счёт легов, лишних русских тоже нужно разрядить (Анюков, Новосельцев, возможно и Дзюба)...
olegmih1987
olegmih1987
сегодня в 13:12
Зенит займет свое законное 8-е место, как того желает господин Боярский!
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 13:08
"мне хочется, чтобы „Зенит“ занял в чемпионате то место, которого он достоин. Вы знаете, какое это место».

Конечно знаем, Дартаньян, место Зенита в пердиве!
vka1970
vka1970
сегодня в 12:54
Мне очень приятно, что „Зенит“ сейчас удачно в Европе выступает, крушит соперников

Как жаль, что сказ столкнулся с былью
Лазурный флаг, покрылся пылью.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:45
Никак прозрел Михаил Сергеевич..
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 12:22
У спартака своими считают зулусчан и ничего 7-0 проигрывают.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 12:09
Всё правильно сказал, молодец!!!
13 RUS
13 RUS
сегодня в 11:25
И от бревен
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:18
Им и русские в таком количестве не нужны.
hfcrfn
hfcrfn
сегодня в 11:17
В связи с тем, что ругаться воспитанным людям не хорошо, теперь ругательные слова "Тысяча чертей!" следует произносить "Тысяча легионеров!".
игорь алексеев
игорь алексеев
сегодня в 11:12
Даже надувной талисман зенита разбирается в футболе лучше чем итальянский клоун в сбг колпаке.
Аргeнтинeц
Аргeнтинeц
сегодня в 11:11
Просто Боярский хочет забрать Паредеса к себе. Тот тоже артист театра и кино
Miaf
Miaf
сегодня в 11:10
которого он достоин. Вы знаете, какое это место
16е.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 10:58
Они и так половина на лавке. Тройка Аргентинцев в основе и россияне!
JackNorz
JackNorz
сегодня в 10:58
Согласен с Боярским, тоже считаю, что Зенит должен занять 4е место по итогам чемпионата
Efimych
Efimych
сегодня в 10:47
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 10:44
      FILL3286
      FILL3286
      сегодня в 10:43
      Проще Расформировать
      Т34
      Т34
      сегодня в 10:38
      Какого места Зенит достоин в чемпионате, это все знают, кроме лазурных. А по сокращению легионеров тебе, Миша, надо проконсультироваться у Манчини. Ему вроде бы маловато их.
      FROLL 001
      FROLL 001
      сегодня в 10:32
      Посмотрим как запоет тарасня, когда Зенит еще раз возьмет европейский кубок. Это вам не Кубок Соли!
      Одно слово румын
      Одно слово румын
      сегодня в 10:31
      А лучше расформировать весь проект
      FROLL 001
      FROLL 001
      сегодня в 10:30
      Оставить Паредеса и Ригони, остальным можно сказать адью!
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 10:28
      Достал шпагу, крикнул - тысяча легионеров! и начал избавлять ))
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