Боярский: «„Зениту“ нужно избавляться от такого количества легионеров»

Артист театра и кино, давний болельщик «Зенита» Михаил Боярский полагает, что в команде слишком много легионеров.

«Вообще я считаю, что рано или поздно нужно избавляться от такого количества легионеров в „Зените“. При всём том, что это молодые прекрасные игроки, которые ведут игру, забивают голы, но всё равно хочется за своих болеть, когда приходишь на стадион.

Мне очень приятно, что „Зенит“ сейчас удачно в Европе выступает, крушит соперников, но всё равно мне гораздо ближе наш родной российский чемпионат. Вне зависимости от того, как будут складываться дела в Европе, мне хочется, чтобы „Зенит“ занял в чемпионате то место, которого он достоин. Вы знаете, какое это место».