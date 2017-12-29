«Динамо» продлило контракт с основным полузащитником команды

«Динамо» объявило о продлении контракта с полузащитником Александром Ташаевым. Сроки нового договора не уточняются.

23-летний футболист является воспитанником «бело-голубых». Он дебютировал за главную команду в декабре 2014 года, а всего провёл за «Динамо» 73 игры и забил 8 голов, причём в текущем сезоне он отличился уже 4 раза в 18 встречах.

«Футбольный клуб „Динамо“ Москва хочет отдельно отметить большое желание самого Александра остаться в родном клубе, а также благодарит представителей Ташаева за конструктивную позицию при проведении переговоров о продлении соглашения», — гласит сообщение пресс-службы москвичей.

Отметим, что стороны некоторое время не могли договориться о новом соглашении.