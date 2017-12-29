«Динамо» продлило контракт с основным полузащитником команды

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто был лучшим тренером первой части сезона РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Англия. Чемпионшип
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 14 6.1 1.22
  • Главные новости
  • Все новости
18:13
Хавбек «Ювентуса» может продолжить карьеру в России32
17:58
«Челси» согласился продать Куртуа5
14:06
«Зенит» нацелился на футболиста «Рубина»45
12:26
«Краснодар» готов принять предложение по Смолову от клуба АПЛ56
12:17
«Аэрофлот» сообщил о тарифе в 5 рублей на перелеты российских болельщиков21
19:16
Тюнин: «Постараюсь доказать, что „Спартак“ не ошибся, пригласив меня»0
19:09
Моуриньо: «Лукаку устал, но я не могу предоставить ему отдых»0
18:59
Шадли пропустит два месяца из-за рецидива травмы бедра0
18:59
Спаллетти заявил, что не позволит ни одному игроку «Интера» покинуть команду1
18:51
Почеттино назвал Кейна бесценным игроком5
18:43
«Манчестер Юнайтед» нашел замену Кэррику в Италии1
18:42
Гвардиола: «Сейчас выясняется, что Стоунз обошёлся нам слишком дёшево»2
18:35
Мойес: «Нет гарантий, что „Вест Хэм“ кого-то купит»0
18:25
Компани получил учёную степень6
17:56
Утверждено время начала следующего Эль Класико в Ла Лиге9
17:49
Кейн рискует пропустить встречу против «Суонси»2
17:47
«Вест Хэм» отзовёт хавбека из аренды в гладбахской «Боруссии»0
17:40
Фарфан опроверг слухи о возможном переходе в «Палмейрас»4
17:36
Гаттузо: «Мы знаем о тех проблемах, что были и по-прежнему есть у „Милана“»1
17:27
Хайнкес: «„Бавария“ хочет пройти в Лиге чемпионов как можно дальше»2
17:26
«Ювентус» по-прежнему заинтересован в услугах Джана0
17:16
Моуриньо: «Ван Дейк - самый дорогой защитник в истории, но лучше ли он Мальдини?»8
16:59
Роналдо: «У „Барселоны“ всегда были проблемы с бразильцами»13
16:42
Аллегри намекнул, что «Ювентус» отдаст Пьяцу в аренду3
16:29
«Спартак» подписал Тюнина23
 

«Динамо» продлило контракт с основным полузащитником команды

сегодня, 15:16

«Динамо» объявило о продлении контракта с полузащитником Александром Ташаевым. Сроки нового договора не уточняются.

23-летний футболист является воспитанником «бело-голубых». Он дебютировал за главную команду в декабре 2014 года, а всего провёл за «Динамо» 73 игры и забил 8 голов, причём в текущем сезоне он отличился уже 4 раза в 18 встречах.

«Футбольный клуб „Динамо“ Москва хочет отдельно отметить большое желание самого Александра остаться в родном клубе, а также благодарит представителей Ташаева за конструктивную позицию при проведении переговоров о продлении соглашения», — гласит сообщение пресс-службы москвичей.

Отметим, что стороны некоторое время не могли договориться о новом соглашении.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Шальке» готов платить Горецке 12 млн евро в год, чтобы сохранить игрока в команде
Сегодня, 14:29 8
«Спартак» продлил сотрудничество с 33-летним защитником
Вчера, 15:43 59
«Бетис» продлил контракт со своим 36-летним капитаном до 2020 года
Вчера, 14:23 2
«Селтик» продлил контракт с одним из защитников команды
Вчера, 13:56 2
РФС продлил контракты с Хомухой и другими наставниками
Вчера, 13:17 0
Источник: «Ещенко продлил сотрудничество со „Спартаком“»
Вчера, 12:52 24
Обсудить
Все комментарии
Dinamikk
Dinamikk
сегодня в 18:10
Хорошо что остался, а то надоело уже снабжать всю лигу своими воспитанниками, а самим сидеть без денег
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:45
Да, так будет лучше и для Динамо Москва, и для самого Александра! Успешного им взаимного сотрудничества)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 17:42
Дожились, так радуемся, словно Месси к нам прется на всех парах.... Ну ладно, теперь бы еще Соу уболтать, и можно Барсу рвать на части!
Есть медали
Есть медали
сегодня в 17:37
Вот если б Соу продлили. Чего и жду. в принципе
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 17:35
Приятная новость. Теперь ждём новость про Соу.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 17:34
Хорошая новость.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 17:26
Важный игрок для Динамо
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 17:26
поздравляю Ташаева с подписанием нового контракта с динамо! ( фууууу, слава богу, что не в Спартак)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:48
Поздравляю Александра с новым контрактом
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:17
Ну Александр, опять же попадёшь в ФНЛ. СПАРТАК ВРОДЕ ТЕБЯ СВАТАЛ, ТУДА И ИДТИ НАДО БЫЛО.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:34
Это Хорошо для Динамо !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100