«Спартак» продлил сотрудничество с 33-летним защитником

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Выбирайте центрфорварда для символической сборной РФПЛ!
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 4.55 4.1 1.8
  • Главные новости
  • Все новости
18:08
Быстров может продолжить карьеру в Казахстане20
17:40
«Аэрофлот» готов перевозить российских болельщиков на матчи ЧМ-2018 за 5 рублей34
16:13
Тимощук: «После зимних сборов „Зенит“ будет готов к рывку»77
14:09
Месси обошел Дженнифер Лопес и Неймара в списке латиноамериканских богачей34
13:05
Игрокам сборной России заплатят почти 2 млрд рублей за победу на ЧМ-201890
19:00
Монтелла согласился возглавить «Севилью»0
18:31
Сборную Уганды будет тренировать французский специалист0
18:17
«Аякс» подтвердил назначение тен Хага0
17:57
Глава РФС Алаев: «Сборная России не останется без премиальных на ЧМ-2018»8
17:50
Хендерсон пропустит месяц1
17:25
КАМАЗ сменил главного тренера2
17:15
Тотти: «Пока не задумываюсь о тренерской карьере»0
17:02
Капелло винит игроков «Баварии» в увольнении Анчелотти4
16:56
Хомуха: «Перед чемпионатом мира 2018 постараемся не ударить в грязь лицом»1
16:50
Клопп: «Забудьте о стоимости ван Дейка»13
16:43
Агент Алейша Видаля опроверг слухи об интересе итальянских клубов к игроку1
16:33
«Ювентус» отклонил предложение МЮ «79 млн евро + Мхитарян за Дибалу»10
16:27
СПАЛ намерен арендовать игрока «Милана»1
16:25
Президент «Боруссии»: «Трансферные предложения измучили Обамеянга»2
16:02
Гендиректор «Атлетико»: «Вьетто перейдет в „Спортинг“ на правах аренды»0
15:54
Стали известны соперники «Ахмата» в зимнее межсезонье2
15:40
Болдт: «Никаких конкретных предложений по Бэйли не поступало»0
15:21
Карлуш Карвальял возглавил «Суонси»3
15:02
Тен Хаг станет следующим главным тренером «Аякса»2
14:57
Гаттузо: «Мы свяжем владельца „Милана“ в аэропорту»6
 

«Спартак» продлил сотрудничество с 33-летним защитником

сегодня, 15:43

Пресс-служба «Спартака» подтвердила информацию о заключении нового трудового соглашения с защитником Андреем Ещенко.

33-летний футболист останется в команде до 31 мая 2019 года. По неофициальной информации, договор предусматривает возможность продлить сотрудничество еще на один сезон.

В составе «красно-белых» Ещенко выступает с июля 2016 года. За это время игрок провел 50 матчей и забил один гол.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Бетис» продлил контракт со своим 36-летним капитаном до 2020 года
Сегодня, 14:23 2
«Селтик» продлил контракт с одним из защитников команды
Сегодня, 13:56 1
Источник: «Ещенко продлил сотрудничество со „Спартаком“»
Сегодня, 12:52 23
«СКА-Хабаровск» продлил контракт с капитаном молодежной команды
Сегодня, 11:06 3
Венгер: «Если договоримся с Уилширом по финансам, он захочет остаться в „Арсенале“»
Вчера, 16:01 3
Брестское «Динамо» продлило контракт с Максимом Витусом
Вчера, 14:26 2
Обсудить
Все комментарии
obana777
obana777 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 18:57
ПерекатиПоле:
Грешно сравнивать тухлую судейскую победу 7партака на открывашке и деклассирующий пятерик на Крестовском от Зенита.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 18:12
    Браво, я люблю ещенку кутепову и других таких спартачей!!!
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 18:04
    То что он боец - это да, но как футболист - весьма посредственный и возрастной.
    DVOK68
    DVOK68
    сегодня в 18:01
    Это неплохо
    tesch
    tesch
    сегодня в 18:00
    хорошо.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 17:45
    И что Спартак в нем нашел? Весьма средний крайний защитник. Но так и быть, для красно-белых вполне сойдет)
    Создатель кошмаров
    Создатель кошмаров
    сегодня в 17:44
    Если такая простая новость, как продление контракта с Андрюхой, вызывает бомбежку у бакланоидов и коневодов, что с ними будет, когда Спартак возьмет в этом году трофей, страшно весело представить.

    Однако это неудивительно, ведь почитатели бакланов и пони предпочитают жить прошлыми ошибками Спартака, так как своих достижений у них последнее время не наблюдается))))) и в этом году данная тенденция только усилится, так как и те и другие ближе к завершению сезона будут мечтать хотя бы в Лигу Европы попасть.
    Klasse
    Klasse
    сегодня в 17:37
      спартак 1987
      спартак 1987
      сегодня в 17:35
      тот единственный гол за Спартак Андрей забил самарским крыльям советов когда мяч просто не шёл в ворота и показалось, что забить красно-белым в тот день не сужденно...и тут вдруг забил головой от кого никто не ждал, та победа здорово помогла команде психологически для последующего нашего чемпионства. запомнились осенние игры Ещенко когда он сильно прибавил, а в домашнем матче против севильи просто вспахал бровку! так конечно как и Дима Комбаров игрок немного бестолковый и эти две позиции Спартаку нужно усилять( у Петковича скоростушки не хватает и своим ещё не стал как и Педру Роша)
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      сегодня в 17:33
      МАССИМО ВИДНЕЕ. ОН ЖЕ ТРЕНЕР ЧЕМПИОНОВ!!!
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил ПерекатиПоле
      сегодня в 17:29
      ПерекатиПоле:
      Новым сайтом на мобильном вообще невозможно пользоваться, на компе "прыгает" при скроллинге. В общем все скоро отсюда разбегутся и после чемпионата 2018-2019 некого будет поздравить с вылетом 7партака в ФНЛ (((
      Жми сюда https://www.soccer0010.com/?new_design=0 и будет тебе счастье!!!
      Удачи!!!
      turist82
      turist82 ответил Александр Северный
      сегодня в 17:28
      Александр Северный:
      Обязуется пропустить в еврокубуках не менее 7-и.
      Ты лучше на своих буратин посмотри которые забивать не умеют )) Сколько нынче дзюба то голов забил? )
      turist82
      turist82
      сегодня в 17:28
      Боец настоящий! Уважаю! )
      БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
      БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
      сегодня в 17:14
      Да и я хоть на новом, хоть на старом, всегда поставлю на место спартачей : 5-1 5-2 5-0
      От этого никогда Спартаку не отмыться!
      MALOVAR
      MALOVAR ответил ПерекатиПоле
      сегодня в 17:11
      я хоть на новом хоть на старом всегда поставлю на место сбг : 3-1
      MALOVAR
      MALOVAR
      сегодня в 17:08
      ужасный заголовок,Андрей игрок сборной
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 17:04
      Жаль!
      leopit
      leopit
      сегодня в 16:58
      Мучительно стыдно не только за Ещенко,но и за всю 7партаковскую оборону....полузащиту....нападение и вратарскую линию!
      Всехначистуюводу
      Всехначистуюводу
      сегодня в 16:57
      Как мне нравятся потуги бакланоконей, после того как их отодрали, зацепиться за Ливерпуль
      Бабка в кедах
      Бабка в кедах ответил Женя Вафельников
      сегодня в 16:57
      Женя Вафельников:
      Знаете что, пусть мы клуб - негров и педр, но зато мы народная команда и наши чёрные бриллианты по полной выкладываются за нашу любовь!!!
      Противоречите себе. Клуб негров - Педров и народная команда. Народная чего? Африки?
      Storm-Shadow
      Storm-Shadow
      сегодня в 16:51
      Хороший игрок

      Верните Старый Сайт!
      zenit advokaat
      zenit advokaat
      сегодня в 16:49
      я уж подумал хлестова или тихонова подписывают.
      вообще спартачок должен свои корни чтить. подпишите вагиза--бубнова и альгеймера и будет у вас защита бетонная
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле ответил obana777
      сегодня в 16:39
      obana777:
      Зато во втором круге Спартак отодрал Зенит и унизил цска. И не важно, сколько было голов забито. Важно, что коней отправили на пятое место, а с бакланами сравнялись по очкам. Ликвидировали разрыв в очках, который все называли чемпионским.А чемпионство опять проплывает мимо лазурных!
      Грешно сравнивать тухлую судейскую победу 7партака на открывашке и деклассирующий пятерик на Крестовском от Зенита.
      Женя Вафельников
      Женя Вафельников ответил Dead Morozzzz
      сегодня в 16:38
      Dead Morozzzz:
      Клуб негров и Педров!
      Знаете что, пусть мы клуб - негров и педр, но зато мы народная команда и наши чёрные бриллианты по полной выкладываются за нашу любовь!!!
      obana777
      obana777 ответил Литейный 4
      сегодня в 16:38
      Литейный 4:
      Мы хоть шесть на пару, а вы 7 в одну авоську! Ахахахахаха!
        cska plus
        cska plus
        сегодня в 16:37
        Скоро с Симоняным заключат контракт.
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        сегодня в 16:36
        Новым сайтом на мобильном вообще невозможно пользоваться, на компе "прыгает" при скроллинге. В общем все скоро отсюда разбегутся и после чемпионата 2018-2019 некого будет поздравить с вылетом 7партака в ФНЛ (((
        obana777
        obana777 ответил Литейный 4
        сегодня в 16:36
        Литейный 4:
        Зато в 1 круге и ЦСКА отодрал Спартак и Зенит Унизил. Ахахахаха. https://www.youtube.com/watch?v=XDJr8UEOJvo&t=1s
        Зато во втором круге Спартак отодрал Зенит и унизил цска. И не важно, сколько было голов забито. Важно, что коней отправили на пятое место, а с бакланами сравнялись по очкам. Ликвидировали разрыв в очках, который все называли чемпионским.А чемпионство опять проплывает мимо лазурных!
        Ryan Giggs 11
        Ryan Giggs 11
        сегодня в 16:22
        что с сайтом? новый формат явно меня отталкивает от любимого фут. портала
        ARMENIAN
        ARMENIAN
        сегодня в 16:19
        ещё на 33 года?
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100