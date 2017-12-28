«Спартак» продлил сотрудничество с 33-летним защитником

Пресс-служба «Спартака» подтвердила информацию о заключении нового трудового соглашения с защитником Андреем Ещенко.
33-летний футболист останется в команде до 31 мая 2019 года. По неофициальной информации, договор предусматривает возможность продлить сотрудничество еще на один сезон.
В составе «красно-белых» Ещенко выступает с июля 2016 года. За это время игрок провел 50 матчей и забил один гол.
Кому хорошую новость? 😃 🔥— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 декабря 2017 г.
Андрей Ещенко остается с нами как минимум,до 31 мая 2019 года! 👏
33-летний Ещенко выступает за нашу команду с июля 2016 года. В составе красно-белых он провел 50 матчей и забил один гол. pic.twitter.com/8PHslCUtQA