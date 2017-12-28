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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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РФС продлил контракты с Хомухой и другими наставниками

сегодня, 13:17

РФС сообщил о подписании новых соглашений с рядом отечественных тренеров, возглавляющих российские сборные.

Контракты продлили Дмитрий Хомуха (старший тренер юношеской сборной России 2002 г.р.), Михаил Лихачев (старший тренер национальной сборной России по пляжному футболу), Елена Фомина (главный тренер женской национальной сборной России), Евгений Кузьмин (старший тренер женских национальных сборных России по мини-футболу). Сотрудничество со всеми специалистами рассчитано до конца 2018 года.

Напомним, что в октябре 2018 года юношеская сборная России (до 17 лет) примет участие в квалификационном раунде чемпионата Европы-2019 U-17.

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