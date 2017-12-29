«Шальке» готов платить Горецке 12 млн евро в год, чтобы сохранить игрока в команде

«Шальке» всеми силами пытается сохранить своего полузащитника Леона Горецку, на которого положил глаз ряд топ-клубов Европы.
Контракт Горецки истекает летом. Чтобы удержать футболиста в команде, «кобальтовые» готовы платить ему по новому договору 12 млн евро в год.
Сам Горецка, впрочем, заявлял, что деньги для него не главное.
На игрока претендуют МЮ, «Ювентус», «Барселона» и «Ливерпуль».
и он перейдет в баварию)
и он перейдет в баварию)
Ничего из себя не представляют, но у них есть "папа".
Ничего из себя не представляют, но у них есть "папа".
Лучше направить деньги на борьбу с терроризмом, чем на то, что все равно ничего не достигнет, сколько бы денег не вкладывали.
Лучше направить деньги на борьбу с терроризмом, чем на то, что все равно ничего не достигнет, сколько бы денег не вкладывали.