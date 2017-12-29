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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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«Шальке» готов платить Горецке 12 млн евро в год, чтобы сохранить игрока в команде

сегодня, 14:29

«Шальке» всеми силами пытается сохранить своего полузащитника Леона Горецку, на которого положил глаз ряд топ-клубов Европы.

Контракт Горецки истекает летом. Чтобы удержать футболиста в команде, «кобальтовые» готовы платить ему по новому договору 12 млн евро в год.

Сам Горецка, впрочем, заявлял, что деньги для него не главное.

На игрока претендуют МЮ, «Ювентус», «Барселона» и «Ливерпуль».

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
сегодня в 18:43
надеюсь это его не остановит
и он перейдет в баварию)
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 17:42
Пора в АПЛ.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:27
Даже слишком много, как процент от газпромовской трубы.
Медив
Медив ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 17:12
Дмитрий Аександров:
Пора бы Путину обратить внимание на проекты Газпрома. Лучше направить деньги на борьбу с терроризмом, чем на то, что все равно ничего не достигнет, сколько бы денег не вкладывали.
Ну вот, если платить Горецке 12 лямов в год, вероятность что он станет террористом становится ничтожной. Так что твое желание сбылось:)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:45
"Шальке", "Зенит" похожи на "мажоров".
Ничего из себя не представляют, но у них есть "папа".
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:37
Газпром - пир во время чумы.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 15:34
Пора бы Путину обратить внимание на проекты Газпрома.
Лучше направить деньги на борьбу с терроризмом, чем на то, что все равно ничего не достигнет, сколько бы денег не вкладывали.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 15:13
газпромовская зараза "переоцененности" распространилась и на фарм-клубе Зенита
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