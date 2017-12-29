Аллегри намекнул, что «Ювентус» отдаст Пьяцу в аренду

Полузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца может отправиться в аренду.

22-летний хорват в текущем сезоне не появлялся на поле после травмы крестообразных связок колена в марте. Ходили слухи, что Пьяцу могут включить в сделку с «Ливерпулем» по Эмре Джану, но агент Марко эту информацию опроверг.

Ситуацию прокомментировал главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри.

«Мы поговорим с Марко, и будем оценивать сложившуюся ситуацию. Ему нужно играть. Определим, что будет лучше для него и для клуба. Пьяца - важный футболист».