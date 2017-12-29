«Манчестер Сити» выбирает между Иньиго Мартинесом и Эвансом

Учитывая очередную травму защитника «Манчестер Сити» Венсана Компани и переход Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль», «горожане» с целью укрепления обороны решили обратить внимание на Иньиго Мартинеса из «Реала Сосьедад» и Джонни Эванса из «Вест Бромвича», утверждает источник.

Отмечается, что один из этих защитников с большой долей вероятности пополнит состав манчестерского клуба в зимнее трансферное окно.

Ранее другой британский портал включил Эванса в список игроков, которые могли бы усилить линию обороны «Манчестер Сити». В эту четвёрку также вошли защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия, игрок «Реала» Рафаэль Варан и Харри Магуайр из «Лестер Сити».