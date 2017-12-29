«Бешикташ» опроверг слухи о переходе Тосуна в «Эвертон»

«Бешикташ» опроверг информацию о том, что получал предложение от «Эвертона» по нападающему Дженку Тосуну. Ранее сообщалось, что стороны якобы согласовали переход форварда в английский клуб за 25 млн фунтов.

«У нас нет предложения по Дженку Тосуну. Пока что мы узнаём об интересе к нему из прессы. Если нам поступит официальное предложение, мы примем решение», — заявил представитель совета директоров «Бешикташа» Метин Албайрак.

«По переходу Тосуна нет никакой официальной информации. Я доволен составом, и не хочу, чтобы игроки покидали команду», — подчеркнул главный тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш.