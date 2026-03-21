В США опасаются за безопасность ЧМ на фоне задержки финансирования

сегодня, 08:13

В США обеспокоены проблемами с безопасностью за несколько месяцев до старта чемпионата мира 2026 года.

Ранее не публиковавшиеся отчёты от чиновников США , а также от ФИФА , выделяют риски экстремистских атак, включая нападения на транспортную инфраструктуру и гражданские беспорядки, связанные с жёсткой иммиграционной политикой президента Дональда Трампа. Особую обеспокоенность вызывает возможная ответная реакция после начала военных действий США против Ирана, сборная которого должна играть групповые матчи турнира на территории США .

Чиновники, занимающиеся подготовкой к турниру в США , в последние недели всё чаще бьют тревогу из-за задержки выделения $625 млн федеральных грантов на безопасность, утверждённых ещё в июле 2025 года в рамках республиканского законопроекта о расходах. Министерство внутренней безопасности (DHS) обещало перечислить средства до 30 января, однако срок прошёл, а процесс передачи денег подрядчикам, которые должны обеспечить безопасность матчей, может занять ещё несколько месяцев.

«До чемпионата мира осталось менее трёх месяцев, а в США сотни миллионов долларов на безопасность всё ещё заблокированы. Планирование во многих местах отстаёт от того уровня, который хотели бы видеть ответственные лица», — отметил репортёр Reuters Тед Хессон.

Задержка финансирования ставит под угрозу своевременное развёртывание систем безопасности, включая технологии противодействия дронам, охрану транспортных узлов и защиту массовых мероприятий вокруг стадионов.

На фоне растущих угроз Иран ведёт переговоры с ФИФА о возможности переноса своих матчей из США в Мексику из соображений безопасности игроков. Кроме того, ещё три сборные, пострадавшие от новых иммиграционных ограничений Трампа (Гаити, Кот-д'Ивуар и Сенегал), также квалифицировались на турнир, что добавляет сложности в обеспечение безопасности.