В США опасаются за безопасность ЧМ на фоне задержки финансирования

В США обеспокоены проблемами с безопасностью за несколько месяцев до старта чемпионата мира 2026 года.
Ранее не публиковавшиеся отчёты от чиновников США, а также от ФИФА, выделяют риски экстремистских атак, включая нападения на транспортную инфраструктуру и гражданские беспорядки, связанные с жёсткой иммиграционной политикой президента Дональда Трампа. Особую обеспокоенность вызывает возможная ответная реакция после начала военных действий США против Ирана, сборная которого должна играть групповые матчи турнира на территории США.
Чиновники, занимающиеся подготовкой к турниру в США, в последние недели всё чаще бьют тревогу из-за задержки выделения $625 млн федеральных грантов на безопасность, утверждённых ещё в июле 2025 года в рамках республиканского законопроекта о расходах. Министерство внутренней безопасности (DHS) обещало перечислить средства до 30 января, однако срок прошёл, а процесс передачи денег подрядчикам, которые должны обеспечить безопасность матчей, может занять ещё несколько месяцев.
«До чемпионата мира осталось менее трёх месяцев, а в США сотни миллионов долларов на безопасность всё ещё заблокированы. Планирование во многих местах отстаёт от того уровня, который хотели бы видеть ответственные лица», — отметил репортёр Reuters Тед Хессон.
Задержка финансирования ставит под угрозу своевременное развёртывание систем безопасности, включая технологии противодействия дронам, охрану транспортных узлов и защиту массовых мероприятий вокруг стадионов.
На фоне растущих угроз Иран ведёт переговоры с ФИФА о возможности переноса своих матчей из США в Мексику из соображений безопасности игроков. Кроме того, ещё три сборные, пострадавшие от новых иммиграционных ограничений Трампа (Гаити, Кот-д'Ивуар и Сенегал), также квалифицировались на турнир, что добавляет сложности в обеспечение безопасности.
По данным на 20 марта, 11 городов-хозяев в США наконец получили обещанные $625 млн, однако эксперты предупреждают, что времени на полноценную реализацию мер безопасности остаётся критически мало.