Батлэнд склоняется к переходу в «Ливерпуль», а не в «Челси»

Нескольким клубам Премьер-Лиги приписывают интерес к голкиперу «Сток Сити» Джеку Батлэнду, в том числе «Челси» и «Ливерпулю». Лондонцы рассматривают варианты на случай расставания с Тибо Куртуа, а мерсисайдцы не слишком довольны уровнем своих вратарей.

Сам 24-летний страж ворот, по слухам, предпочтет продолжить карьеру на «Энфилде».

По слухам, «гончары» намерены выручить с продажи своего игрока не менее 30 млн фунтов.