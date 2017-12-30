Эллардайс: «„Эвертон“ подарил победу „Борнмуту“»

«Эвертон» сравнял счет в матче 21-го тура АПЛ с «Борнмутом», но на 89-й минуте пропустил решающий гол. Сэм Эллардайс, возглавивший мерсисайдский клуб ровно месяц назад, разочарован безвольной игрой своей команды:

«Я разочарован тем, как мы отдали эту игру. Первый гол просто подарили. Мы владели пространством на их половине поля, а потом просто подарили победу. Они нас наказали. Игрокам нужно было играть в пас лучше, чем они сыграли.

Мы проведем некоторые изменения, посмотрю на футболистов и оценю темпы их восстановления. Игроки, которые выходили на замену, выступили лучше, чем те, что вышли со стартового свистка».