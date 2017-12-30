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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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Эллардайс: «„Эвертон“ подарил победу „Борнмуту“»

вчера, 22:10
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут2 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Эвертон» сравнял счет в матче 21-го тура АПЛ с «Борнмутом», но на 89-й минуте пропустил решающий гол. Сэм Эллардайс, возглавивший мерсисайдский клуб ровно месяц назад, разочарован безвольной игрой своей команды:

«Я разочарован тем, как мы отдали эту игру. Первый гол просто подарили. Мы владели пространством на их половине поля, а потом просто подарили победу. Они нас наказали. Игрокам нужно было играть в пас лучше, чем они сыграли.

Мы проведем некоторые изменения, посмотрю на футболистов и оценю темпы их восстановления. Игроки, которые выходили на замену, выступили лучше, чем те, что вышли со стартового свистка».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 23:02
Я ставил на победу хозяев не подвели
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 22:47
Не отчаивайся, в следующем туре и вам победу подарят, если сами не в свои не забьёте.
Strikers188
Strikers188
вчера в 22:34
В следующем туре отличная возможность будет у ирисок набрать 3 очка, как раз соперник подходящий
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