Бензема угодил в лазарет «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема травмировал бедро во время последнего Эль Класико. Пресс-служба «сливочных» не сообщает о сроках восстановления француза, однако испанские СМИ утверждают, что футболист проведет в лазарете от двух до трех недель.

Скорее всего, Бензема пропустит матчи Кубка Испании с «Нумансией» (4 и 10 января) и поединки Примеры против «Сельты» (7 января) и «Вильярреала» (13 января).