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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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Бензема угодил в лазарет «Реала»

вчера, 23:03
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Реала» Карим Бензема травмировал бедро во время последнего Эль Класико. Пресс-служба «сливочных» не сообщает о сроках восстановления француза, однако испанские СМИ утверждают, что футболист проведет в лазарете от двух до трех недель.

Скорее всего, Бензема пропустит матчи Кубка Испании с «Нумансией» (4 и 10 января) и поединки Примеры против «Сельты» (7 января) и «Вильярреала» (13 января).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 05:45
Бенземе конечно здоровья, пусть лечится хорошо и тщательно
Hamman
Hamman ответил Рауль и Зидан
сегодня в 03:26
Рауль и Зидан:
Нахрен не нужен
Понятно что он сейчас раздражает! Но не стоит вот так грубо. Всё таки Бензема не мало помог Реалу. Перейдя в Реал в не самые лучшие времена для клуба, Бензема разделил с командой и невзгоды и радости побед! Были сезоны откровенно удачные сейчас наступили трудные для него времена. Может быть поддержки болельщиков ему и не хватает для того чтобы начать забивать голы как прежде! Партнёры по команде и руководство оказывают ему поддержку в первую очередь потому что ценят и уважают ту работу и ту преданность которую Бензема дал Реалу!
Естественно любить Бензема никто не обязан, но элементарного УВАЖЕНИЯ БЕНЗЕМА ДОСТОИН!!!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 01:57
Нахрен не нужен
Mоnоlo
Mоnоlo
вчера в 23:05
а вот и январское усиление подоспело)
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