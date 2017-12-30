Спаллетти: «Буду очень счастлив, если „Интер“ наберёт 41 очко и во второй половине сезона»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 19-го тура Серии А, в котором «нерадзурри» сыграли вничью с «Лацио»:

«В этом сезоне нам понадобится много очков, потому нам нужно проводить матчи с правильным настроем и верой в собственные силы, как мы сделали это сегодня.

Мы действовали организованно, в нашей игре я увидел все необходимые составляющие.

Когда проигрываешь две-три игры и вылетаешь из Кубка Италии, всегда найдутся те, кто будет желать тебе неудач. Я не то чтобы оптимист, но знаю, что с пессимистичным взглядом на вещи успехов не добьешься. Поэтому стараюсь вселить в своих игроков уверенность.

Сыграй мы вничью с „Удинезе“ и „Сассуоло“, а мы заслуживали таких результатов, то люди бы говорили о том, как невероятно выступил „Интер“ в первой части сезона. Мы набрали 41 очко, буду более чем счастлив, если наберем 41 очко и во второй половине сезона».