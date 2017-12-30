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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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Моуриньо: «Недоволен, что судья не назначил пенальти»

вчера, 23:05
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Мы упустили отличные моменты сегодня, но больше всего я недоволен неназначенным пенальти. У меня нет никаких вопросов к судье. Поусон - фантастический судья, он отлично сегодня отработал. В целом, я доволен сегодняшней игрой, отношением футболистов», - сказал Моуриньо.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 01:47
Хорош уже гнать на Моуриньо. Я смотрел сегодняшний матч, и Саутгемптон чудом отскочил! Полный контроль Манчестера. Да, хейтеры Моуриньо будут изливать желчь, но что он может сделать, если его игроки не могут забить со стопроцентных позиций?)
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:53
скорее высохнет черное море, чем моур не поноет после своего же 42)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:31
Кто бы сомневался...
Александр Северный
Александр Северный
вчера в 23:28
И у англичан есть свои кукуяны.
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 23:19
Mourinho classic phrases

- не был поставлен ни один пенальти.
- судья откровенно помешал нам реализовать "4 как минимум идеальных шанса".
- мхитарян /player name/ не соответствует уровню. Он должен быть счастлив, что играет в моей команде.
- шоу /player name/ не выполняет тактических установок в должной мере.
- всего 400 млн на игроков и вы увидите, как мы поднимаем кубок над головой.
- при таком газоне/погоде/условиях/без отдыха играть не целесообразно.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 23:09
Видали как он рявкнул на Шоу, когда тот на ровном месте мяч потерял...
Soularity
Soularity
вчера в 23:07
Да ладно ? Серьезно ? он доволен. тьфу на маура!!!
Mоnоlo
Mоnоlo
вчера в 23:06
Классика.
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