Моуриньо: «Недоволен, что судья не назначил пенальти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» в матче 21-го тура чемпионата Англии.
«Мы упустили отличные моменты сегодня, но больше всего я недоволен неназначенным пенальти. У меня нет никаких вопросов к судье. Поусон - фантастический судья, он отлично сегодня отработал. В целом, я доволен сегодняшней игрой, отношением футболистов», - сказал Моуриньо.
- не был поставлен ни один пенальти.
- судья откровенно помешал нам реализовать "4 как минимум идеальных шанса".
- мхитарян /player name/ не соответствует уровню. Он должен быть счастлив, что играет в моей команде.
- шоу /player name/ не выполняет тактических установок в должной мере.
- всего 400 млн на игроков и вы увидите, как мы поднимаем кубок над головой.
- при таком газоне/погоде/условиях/без отдыха играть не целесообразно.
- не был поставлен ни один пенальти.
- судья откровенно помешал нам реализовать "4 как минимум идеальных шанса".
- мхитарян /player name/ не соответствует уровню. Он должен быть счастлив, что играет в моей команде.
- шоу /player name/ не выполняет тактических установок в должной мере.
- всего 400 млн на игроков и вы увидите, как мы поднимаем кубок над головой.
- при таком газоне/погоде/условиях/без отдыха играть не целесообразно.