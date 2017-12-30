Моуриньо: «Недоволен, что судья не назначил пенальти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Мы упустили отличные моменты сегодня, но больше всего я недоволен неназначенным пенальти. У меня нет никаких вопросов к судье. Поусон - фантастический судья, он отлично сегодня отработал. В целом, я доволен сегодняшней игрой, отношением футболистов», - сказал Моуриньо.