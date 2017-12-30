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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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Индзаги: «Если бы не VAR, у „Лацио“ было бы на 7 очков больше»

вчера, 23:19
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)0 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал матч 19-го тура Серии А, в котором его команда сыграла вничью с «Интером», попутно раскритиковав систему видеопомощи арбитрам (VAR):

«Если бы не VAR, у нас было бы на 7 очков больше. Мне эта технология не нравится. С сегодняшними двумя было бы 7 дополнительных очков.

Нам не везет. Я согласен, что пенальти не было, но факт в том, что судьи прибегают к этой технологии не всегда, нет последовательности.

Честно говоря, мне VAR не нравится. Мне больше нравилось играть в Лиге Европы, где эта технология не используется. Не думаю, что игрокам, тренерам, болельщикам или сотрудникам медиа нравится ждать по 2-3 минуты прежде чем отпраздновать гол. Эта технология убивает эмоции.

Как бы то ни было, сегодня мы заслуживали победу».

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Все комментарии
Klose_Miro
Klose_Miro ответил dzvinka
сегодня в 00:05
dzvinka:
не надо бухтеть, у тебя бы было на 7 несправедливых очек больше, а у кого-то бы их несправедливо отняли. Более того - ее надо использовать чаще, и последовательно во всех подпадающих эпизодах независимо от команд - тут согласен.
На какие 7 несправедливых очков больше?
Здесь сказанно, что когда ошибаються в пользу Лацио, - идут смотреть видеоповторы, когда ошибаються в пользу соперника Лацио, - повторы никто не смотрит. И все.
Посмотри пенальти с Фиорентиной, посмотри что за дер*мо было с Торино. Это 5 очков
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:56
не надо бухтеть, у тебя бы было на 7 несправедливых очек больше, а у кого-то бы их несправедливо отняли. Более того - ее надо использовать чаще, и последовательно во всех подпадающих эпизодах независимо от команд - тут согласен.
ArtNow
ArtNow
вчера в 23:44
Эта система нужна.
juvenale
juvenale
вчера в 23:44
вар нужен,но он должен быть равен для всех
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