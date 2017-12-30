Индзаги: «Если бы не VAR, у „Лацио“ было бы на 7 очков больше»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал матч 19-го тура Серии А, в котором его команда сыграла вничью с «Интером», попутно раскритиковав систему видеопомощи арбитрам (VAR):

«Если бы не VAR, у нас было бы на 7 очков больше. Мне эта технология не нравится. С сегодняшними двумя было бы 7 дополнительных очков.

Нам не везет. Я согласен, что пенальти не было, но факт в том, что судьи прибегают к этой технологии не всегда, нет последовательности.

Честно говоря, мне VAR не нравится. Мне больше нравилось играть в Лиге Европы, где эта технология не используется. Не думаю, что игрокам, тренерам, болельщикам или сотрудникам медиа нравится ждать по 2-3 минуты прежде чем отпраздновать гол. Эта технология убивает эмоции.

Как бы то ни было, сегодня мы заслуживали победу».