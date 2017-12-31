Витоло: «Пришел в „Атлетико“, чтобы выигрывать титулы»

Полузащитник Витоло заключил контракт с «Атлетико» летом этого года, но сразу был отправлен в аренду, так как мадридский коллектив не имел права заигрывать новичков. Наконец, закончился период трансферного бана, и испанец может выступать в составе «матрасников». Витоло делится первыми впечатлениями:

«Я чрезвычайно благодарен и горжусь возможностью стать частью одного из крупнейших клубов Европы. Надеюсь, мне удастся помочь „Атлетико“ стать еще более значимым клубом. Этой презентацией я обязан своей семье, которая всегда меня поддерживала.

Конкуренция? Она полезна для всех. Я спокоен. Всегда стремился играть и помогать команде. Я в курсе, что в команде выступают талантливые футболисты, в конце концов решения принимает тренер.

В последние годы „Атлетико“ сражается за титулы, и именно поэтому я здесь — чтобы играть и выигрывать титулы».