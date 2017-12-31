Погба: «„Манчестер Юнайтед“ должен проснуться»

«Манчестер Юнайтед» завершил третий матч подряд вничью и позволил «Челси» выйти на второе место в турнирной таблице АПЛ. Полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба призывает одноклубников собраться:

«Команда не проиграла, но нам необходимо проснуться. Мы свели вничью три матча, которые должны были выигрывать. Надо что-то менять, чтобы снова одерживать победы.

У нас есть только один день, а потом снова играть с „Эвертоном“. Таков уж футбол. Завтра будет новый день, мы обязаны выйти на поле и победить».