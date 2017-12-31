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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 1’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.55 4.4 1.63
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Погба: «„Манчестер Юнайтед“ должен проснуться»

сегодня, 12:58
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» завершил третий матч подряд вничью и позволил «Челси» выйти на второе место в турнирной таблице АПЛ. Полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба призывает одноклубников собраться:

«Команда не проиграла, но нам необходимо проснуться. Мы свели вничью три матча, которые должны были выигрывать. Надо что-то менять, чтобы снова одерживать победы.

У нас есть только один день, а потом снова играть с „Эвертоном“. Таков уж футбол. Завтра будет новый день, мы обязаны выйти на поле и победить».

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Все комментарии
benderivan
benderivan
сегодня в 15:49
поздно уже
Верг
Верг
сегодня в 15:21
300 лимонов слили на усиления, но тренер то переводчик, а значит атакующей игры не видать, да и спекся он после реала точнее после интера
hoper
hoper
сегодня в 15:18
Для начала надо тебя продать,хотя бы на органы
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил бебето_71
сегодня в 14:45
бебето_71:
с таким составом другой тренер всех рвал и метал.а жозефиня всё ноет судьй виноваты афтобус нужно уберать и играть как.сити Пепа
состав не идеальный, нету одного хорошего флангового защитника, правого полузащитника и 10-ки,при это есть игроки от прошлого тренера,которые не соотвествуют уровню клуба
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 13:25
давно пора
бебето_71
бебето_71
сегодня в 13:15
с таким составом другой тренер всех рвал и метал.а жозефиня всё ноет судьй виноваты афтобус нужно уберать и играть как.сити Пепа
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